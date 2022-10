O chefe da junta militar de Burkina Faso concordou em renunciar após o golpe de sexta-feira

Coronel Domingo Paul Henri Sandaugo DamibaO chefe da junta militar no poder em Burkina Faso concordou em renunciar como resultado do golpe realizado na sexta-feira pelo chefe do Exército Ibrahim Traore. Segundo os principais líderes civis e religiosos do país da África Ocidental, Dmeba fez isso para evitar confrontos e “consequências desastrosas” em termos de danos e vidas humanas. Mas o coronel, que comanda o país desde janeiro passado, exigiu em troca a proteção de sua segurança e a garantia de que o compromisso seria mantido para que um novo governo eleito pelos cidadãos fosse formado dentro de dois anos.

Sexta-feira segundo golpe Em menos de um ano para Burkina Faso, depois que o exército despejo Estabelecimento do Presidente Rosh Kabore e do Conselho Militar de Damiba. É o oitavo no total desde que o país conquistou a independência da França em 1960.

Burkina Faso está localizado na região do Sahel (o cinturão de terra ao sul do deserto do Saara), que historicamente tem sido muito instável. Nos últimos anos, o país foi assolado por frequentes violências e ataques armados, que na maioria dos casos foram atribuídos a grupos extremistas islâmicos: os líderes políticos do país foram frequentemente acusados ​​de não conter o fenômeno.

– Leia também: Outro golpe ocorreu em Burkina Faso