Guerra Ucrânia-Rússia, notícias de hoje. Cartões secretos dos EUA e da OTAN foram roubados e acabaram nas redes sociais

China: “Você está falando com Zelensky? Mantemos contato”

China está escorregando novamente Possíveis negociações entre o presidente Xi Jinping e o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskye reafirma seus contatos com todas as partes interessadas na guerra na Ucrânia. Questionada sobre o que foi anunciado ontem em Pequim pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, segundo a qual Xi estará disponível para conversar com Zelensky quando julgar apropriado, uma porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Pequim disse, Mao Ning enfatizou que “a China manteve uma comunicação eficaz com todas as partes envolvidas, incluindo a Ucrânia, defendeu a paz”, disse ele, acrescentando: “Estamos prontos para trabalhar com a comunidade internacional para dar nossa contribuição para alcançar a paz.”