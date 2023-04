O PACOTE ACABOU EM BREVE! Chuva contra seca, mas veremos coisas que nunca vimos antes. talvez.

Chuva contra seca, acabou a carona

a essência seca que de uma forma ou de outra se apoderaram de nossas regiões por mais de um ano ou um ano e meio, não estão diretamente relacionados às mudanças climáticas nem ao aquecimento global, fenômenos que não podem ser detidos agora, mas fazem parte dos desenvolvimentos climáticos que todos caem no outono. dentro da norma.

Geralmente, após períodos de seca mais ou menos prolongados, seguem-se outros períodos mais chuvosos de duração semelhante ou até mais longa, num jogo de alternância: alguns climatologistas atribuem essas flutuações ao Niño, o aquecimento anómalo do Pacífico que encontra a sua expressão máxima. Perto dos dias do Santo Natal, daí o nome espanhol do bebê, El Niño, que inclui os países sul-americanos colonizados pela Espanha no passado.

O que vai acontecer

Uma mudança de rumo é agora muito provável, ousamos dizer boa sorte Está chegando ao fim, no sentido de que muito em breve devemos esquecer os longos períodos de tempo estável e ensolarado por semanas e semanas com a chegada de chuva que muitos estão esperando. A próxima primavera e até o verão de 2023 poderão ser diferentes, com mais chuva, mas sobretudo com mais instabilidade, mesmo num contexto de aumento generalizado do calor.

Vamos esquecer os 18 fins de semana consecutivos de sol pleno e calor escaldante que tivemos no ano passado, de maio a setembro. É difícil fazer melhor.

Veremos coisas que não vimos antes? talvez. Em vez disso, essa possibilidade depende justamente das mudanças climáticas em que agora mergulhamos, quase sem saída no curto prazo.