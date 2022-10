O Prêmio Nobel de Medicina é concedido a Svante Papau por suas descobertas sobre o genoma dos neandertais

O Prêmio Nobel de Medicina de 2022 é um sueco Svante Papu por suas descobertas na evolução humana.

Paabo, 67 anos, é um dos fundadores da paleobiologia: recuperando DNA de fósseis de neandertais e reconstruindo-o apesar da idade, danos e poluição, conseguiu construir uma árvore genealógica para nossos ancestrais, completando a história reconstruída com arqueólogos. restos.



(afp)

Paabo coordenou o projeto de pesquisa que levou ao sequenciamento completo de um Neandertal em 2009, confirmando que parte de seus genes também estava presente em humanos modernos. Entre outras coisas, durante a epidemia, descobriu-se que a presença ou ausência de certos genes que remontam aos neandertais afeta a resposta do nosso sistema imunológico Vírus corona.

Um osso de dedo recuperado na Sibéria com 40.000 anos foi analisado estabelecido A existência de uma nova espécie humana, Denisovana.

As relações entre arqueólogos e paleoantropólogos nem sempre foram idílicas, mas nos últimos anos a paleontologia tornou-se uma disciplina madura, capaz de agregar suas peças à história antiga do homem, especialmente quando se trata de reconstruir as relações entre as várias famílias do mundo antigo . homens velhosE suas relações na genealogia e nas migrações. Papo atualmente dirige o Departamento de Genética do Instituto Max Planck em Leipzig, Alemanha, mas também é membro da Accademia dei Lincei na Itália. “É uma grande honra estar entre nossos membros estrangeiros”, comentou o presidente da academia, Roberto Antonelli.

Quando Babu começou a lidar com a paleobiologia, ainda não se sabia se a molécula de DNA resistiria ao tempo e por quantos anos. Ao entrar em contato com um antigo professor de egiptologia, secretamente do professor que o seguiu para seu doutorado em biologia celular, Babu conseguiu obter uma parte de uma múmia de um museu em Berlim Oriental. Sua análise de DNA terminou Cobertura pela Natureza em 1985.

Um dos maiores especialistas em biologia evolutiva da época, Alan Wilson, de Berkeley, escreveu a Papo pedindo-lhe que o recebesse em seu laboratório para férias. Babu, que era apenas um estudante de pós-graduação, respondeu que não tinha laboratório. Ele perguntou se seria melhor não recebê-lo como aluno em Berkeley.

O júri explicou que seu trabalho ganhou um prêmio porque “revelou as diferenças genéticas que distinguem todos os humanos vivos de humanos extintos. Suas descobertas forneceram a base para explorar o que nos torna tão únicos”. Mas entre os pesquisadores, Papo também é famoso por suas camisas havaianas e pelo hábito de trabalhar no laboratório com bermudas.

Babu conta que sua paixão pela arqueologia nasceu nele durante uma viagem ao Egito aos 13 anos com sua mãe, que era química. Naquela época ele sonhava em se tornar uma espécie de Indiana Jones, depois entrou na Universidade de Uppsala e se formou em medicina com especialização em biologia celular, mas não descuidou do estudo de copta, latim e hieróglifos.

Seu pai, Sune Bergstrom, também ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 1982, mas Paabo leva o nome de sua mãe porque o relacionamento de seus pais era informal.

No ano passado, o prêmio foi entregue a David Julius e Erdem Patbutian por suas descobertas sobre como o corpo humano percebe a temperatura e o toque. Este ano era esperada uma seleção relacionada à pandemia, mas como sempre, os representantes do Comitê Nobel superaram todas as expectativas.

Amanhã, terça-feira, será anunciado o prêmio de física, que foi concedido no ano passado ao nosso Giorgio Baresi, entre outros. Quarta-feira de manhã será a vez da química, e quinta-feira da literatura e sexta-feira da paz. Na próxima segunda-feira, 10 de outubro, será anunciado o Prêmio Nobel de Economia.

o Os vencedores Eles compartilham 10 milhões de coroas suecas (920.000 euros) para cada major. O procedimento de atribuição do prémio foi estabelecido pelo inventor sueco (entre outros, a patente da dinamite), Alfred Nobel.

Temendo que sua invenção de um instrumento de destruição fosse mencionada, Nobel escreveu em seu testamento que o prêmio seria concedido à pessoa “que mais contribuiu para o bem-estar da humanidade”.