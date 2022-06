Ucrânia, pró-russos condenam os britânicos à morte. Raiva de Londres: “Eles são prisioneiros de guerra” – o mundo

Supremo Tribunal da República Popular de Donetsk ‘mercenários’ britânicos condenados à morte Aiden Aslin, 28, de Nottinghamshire, Shaun Benner, 48, de Bedfordshire, e Saoudoun Ibrahim, um cidadão marroquino, estão lutando no exército ucraniano. Agências russas anunciam isso.

Os pró-russos acusam o exército de ser “mercenários”, mas as famílias dos britânicos, segundo a BBC, dizem que eles estavam no exército ucraniano. Ambos os britânicos servem nas forças armadas ucranianas, e a BBC também explica que o Reino Unido deixou claro que eles devem ser considerados prisioneiros de guerra que não devem ser processados ​​por sua participação nas hostilidades. A sentença proferida hoje pelo Tribunal de Donetsk, que não é reconhecida internacionalmente, é a sentença de primeira instância que o acusado pode apelar.

Os “mercenários” britânicos e marroquinos condenados à morte pela chamada República Popular de Donetsk têm o direito de pedir perdão. Isso foi relatado pelo tribunal de separatistas pró-Rússia, de acordo com relatórios da TASS.

O governo de Boris Johnsonprofundamente preocupadoQuanto à sentença de morte proferida por um tribunal da autoproclamada República pró-russa de Donetsk a “mercenários” britânicos e a um soldado marroquino. Já dissemos muitas vezes que eles são prisioneiros de guerra, e não deveriam ser. Eles foram explorados para fins políticos e têm direito à “imunidade sob a Convenção de Genebra”, comentou um porta-voz de Downing Street. Não sem acrescentar que Londres continua a “trabalhar com as autoridades ucranianas para garantir o tratamento dos prisioneiros de guerra para cada ‘cidadão’ britânico alistado nas forças de Kyiv”.

A Secretária de Estado, Liz Truss, expressou sua “plena condenação” às sentenças de morte de Aiden Aslin e Sean Boehner, dois ex-soldados britânicos identificados como “mercenários” a serviço das forças de Kyiv por um “tribunal pró-Rússia”. “. que os estão mantendo no leste da Ucrânia.” “Eles são prisioneiros de guerra, O acusado em um julgamento-espetáculo que não têm absolutamente nenhuma legitimidade”, insistiu o ministro das Relações Exteriores do governo de Boris Johnson: “Meus pensamentos são para eles e suas famílias, e continuaremos a fazer tudo o que pudermos para apoiá-los”.

Não há acordo sobre o trigo – em Ancara Nenhum acordo alcançado Sobre a exportação de carregamentos de grãos ucranianos através do Mar Negro, isso foi afirmado pelo porta-voz do Kremlin, Peskov. O secretário-geral da ONU, Guterres, pressionou: “É necessário um acordo para permitir a exportação segura de alimentos produzidos na Ucrânia através do Mar Negro”, que é “necessário para centenas de milhões de pessoas”. Moscou está chantageando o Ocidente: O trigo não pode sair a menos que as sanções sejam levantadas.

Falando a jovens empresários russos, Putin alertou que a Rússia “não cairá. Na mesma armadilha que a União SoviéticaE sua economia permanecerá aberta. Ele acrescentou que o desafio que o país enfrenta hoje é “retornar e se fortalecer”.

“Fora da Rússia da FAO” O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, falando ao Conselho Ministerial da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, solicitou A exclusão da Rússia da FAOA Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, com sede em Roma. “Não pode haver discussões sobre a expansão da participação da Rússia na Organização para Agricultura e Alimentação. Qual seria o lugar da Rússia se ela causasse uma fome de pelo menos 400 milhões de pessoas, se não mais de um bilhão?” , disse ele, falando via link de vídeo na Conferência Ministerial em Paris. , este ano liderado pela Itália.

Enquanto os confrontos continuam: fábrica química bombardeada Azot em Severodonetsk, onde cerca de 800 civis se refugiaram. As Nações Unidas estão quase falando Cinco milhões de refugiados Ucranianos na Europa.

Bombas em um refugiado com 800 civis – O exército russo bombardeou duas vezes ontem à noite e até ontem à noite a fábrica de produtos químicos Azot em Severodonetsk, onde cerca de 800 civis, 200 funcionários e cerca de 600 moradores se refugiaram. Pelo menos duas oficinas foram atingidas, uma delas produzindo amônia. Isso foi afirmado pelo chefe da Administração Militar Regional de Lugansk, Sergey Gaidai, informou o Ukrinform, mas não há informações sobre o destino dos civis. Dentro da fábrica também estão algumas unidades militares ucranianas que, segundo os combatentes pró-russos, deveriam se retirar após o ataque do exército de Moscou.

Armas ocidentais de longo alcance Ucrânia pode “limpar (forças russas) Severodonetsk em dois ou três dias”. O comandante militar regional de Lugansk, Sergei Gaidai, escreveu isso no Telegram, explicando que no momento o exército da União está atacando agressivamente a zona industrial e é impossível evacuar a população.

Apelo da ONU – “A invasão russa da Ucrânia deve parar. Mas para que isso aconteça, precisamos de ação imediata: 1. Precisamos estabilizar os mercados globais de alimentos e energia. 2. Precisamos disponibilizar recursos imediatamente para ajudar os países e comunidades mais pobres” : o secretário-geral da ONU escreveu Estados Unidos, Antonio Guterres, em um tweet.

5 milhões de refugiados Quase cinco milhões de ucranianos foram registrados na Europa desde o início da guerra, segundo dados da agência de refugiados das Nações Unidas, segundo o Guardian. Um total de 4.816.923 ucranianos foram registrados como refugiados em 44 países europeus desde 24 de fevereiro, de acordo com uma atualização do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Mas um número muito maior já terá deixado o país: os dados mostram que, em 7 de junho, mais de 7,3 milhões de casos de travessias de fronteira fora da Ucrânia foram registrados. Outros 2,3 milhões de casos de trânsito para retornar ao país foram registrados. Mulheres e crianças representam 90% dos que fugiram para o exterior, já que homens ucranianos entre 18 e 60 anos são elegíveis para o serviço militar e não podem sair. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados disse que a guerra na Ucrânia “causou uma das maiores crises de deslocamento humano do mundo”.