A mídia internacional está agora falando sobre saúde A partir de coloque dentro dentro da ordem do dia. O último boato incrível publicado pelo jornal francês Partida de Paris: Entre os atendentes que acompanham o czar no exterior, haverá alguém cujo trabalho é recolhê-lo bobagem E ele os levou para Moscou. Qual seria o motivo dessa prática? Para não deixar nenhum rastro em sua condição física real e real. Excessivamente cauteloso, mas o Kremlin, hoje em dia, não quer arriscar o menor risco de vazar qualquer coisa sobre qualquer câncer, doença de Parkinson ou outras doenças que Putin possa ter.

“Informacao critica”

Parece irracional, mas sua equipe também coletará xixi esconderia” Informações críticas para o futuro do mundo “E as muitas implicações de possíveis tratamentos em andamento ou que precisam ser feitos para a recuperação. Quais relatórios semanais, com certeza, causarão discussão e quem sabe se Moscou, pelo menos desta vez, piscará ou fingirá que nada aconteceu. Partida de Paris Ele diz que já ouviu falar dessa “colheita” em outubro de 2019, quando Putin visitou a Arábia Saudita. Se for verdade, confirmaria mais uma vez o surgimento da doença antes da invasão da Ucrânia e da epidemia de Covid-19. Resumidamente. Sua tripulação fará qualquer coisa para esconder qualquer vestígio físico do presidente russo.

O que é uma bolsa especial?

Fontes indiretas no Oriente Médio também disseram aos franceses que a missão exata estava sendo realizada sob o controle do Serviço de Segurança Russo (FSb). Segundo relatos, o agente teve que colocar os excrementos de Putin nos bolsos preparados para esse fim para não deixar rastro e devolver tudo ao país em mala de viagem Especial. “s Êxtase absoluto e pressão intensa para silenciar o pessoal da embaixada russa A imprensa francesa escreveu, acrescentando que essa prática realmente ocorreu durante a visita de Putin à França em 29 de maio de 2017, dia em que foi recebido por Emmanuel Macron em Versalhes.

Em suma, se esse fosse realmente o caso, a situação seria muito perigosa. Entre os rumores sobre uma próxima operação e uma que já foi realizada, como cobrimos em Giornale.it, a notícia de hoje foi inspiração Um ex-espião britânico diz que Putin poderá permanecer no poder por não mais de três a seis meses e depois ser morto por seus partidários por causa de sua saúde e também por causa dos maus resultados que seu exército teve até agora na Ucrânia. Se seus dias estão contados ou não, descobriremos, mas o que aprendemos com os franceses certamente nos deixa perplexos e perplexos.