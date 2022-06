A partir de Lorenzo Cremonese

Valiosos aliados do exército, para os ucranianos são traidores que devem ser punidos de forma exemplar. Condenação de Kyiv: 600 civis nas câmaras de tortura de Kherson

do nosso repórter

Kramatorsk (Donbass) – para os russos Ucranianos dispostos a cooperar são aliados importantesEspecialmente depois de descobrir isso às suas próprias custas, mesmo nas áreas ocupadas Uma grande parte da população ainda é hostil. São eles que indicam os alvos sensíveis que serão bombardeados com artilharia Eles levam soldados para as casas de políticos, policiais e soldados para prendê-los e cortar qualquer resistência interna pela raiz.

Mas Para os ucranianos, eles continuam sendo espiões, informantes e, em suma, perigosos colaboradores Ele precisa ser retirado do mercado o mais rápido possível: a lógica é “bater em um para ensinar cem”, e as punições típicas funcionam como um impedimento, especialmente nestes dias incertos em que o combate prolongado alimenta o medo e a fragilidade coletiva. O presidente Zelensky continua a insistir na necessidade da ajuda do Ocidente para garantir “uma clara vitória militar no terreno”. Mesmo quando não há combates no momento, os relatos dos horrores não param. “De acordo com nossas informações – disse o representante permanente da presidência ucraniana na Crimeia Tamila Tacheva – Cerca de 600 pessoas são mantidas em adegas na região de Kherson“onde são mantidos” em condições desumanas São vítimas de tortura“.

O quinto pilar interno deve ser exterminado. Não é de surpreender que ontem de manhã a polícia de Kramatorsk tenha publicado fotos de seus agentes nas redes sociais que acabaram de capturar um colaborador nas proximidades de Sloviansk, na estrada usada pelas tropas que participam da batalha decisiva por Severodonetsk. “Parece que ele era um espião, um aposentado que entregou nossas posições de artilharia aos russos”, dizem soldados que fazem compras no supermercado da praça principal de Kramatorsk. READ Inglaterra, esposa de um terrorista livre do ISIS em uma casa de mais de meio milhão de euros

o O rugido constante da batalha, aqui a poucos quilômetros da periferia leste, aumenta a urgência. “Não há dúvida de que espiões inimigos espreitam entre as famílias pró-Rússia, que estão mais presentes em Donbas do que em qualquer outro lugar. Esta é uma situação conhecida desde a guerra de 2014Alexey Iakovlenko, médico e porta-voz do hospital militar local, explica quando soubemos que existem algumas áreas rurais e urbanas onde os apoiadores de Moscou podem ultrapassar 60% da população. No entanto, ele é rápido em explicar: “Desde então as coisas mudaram rapidamente, Estimamos que os apoiadores de Putin caíram abaixo de 10%, mesmo nas áreas mais marginaisSem dúvida, a brutalidade da guerra que eclodiu em 24 de fevereiro marcou uma virada. A questão é delicada e ao mesmo tempo constrangedora para o governo de Kyiv. Segundo a procuradora do Estado, Irina Venediktova, As autoridades judiciais abriram mais de 700 casos de “alta traição”., aos quais foram adicionados números semelhantes a “Cooperação”. No total, cerca de 1.500 pessoas enfrentam longas penas de prisão.

Um dos primeiros casos foi Oleksandr Kharchenko, o prefeito de 39 anos do município de Demir, ao norte de Kyiv, que nos primeiros dias da invasão pediu aos moradores que cooperassem com as tropas russas e não ouvissem os “hostis”. “Copiado da mídia nacional. Seguiu-se a decisão de Gennady Matsegora, prefeito de Kobyansk, na região sul de Kherson, que ofereceu não apenas cooperação com os ocupantes, mas também alimentos e combustível para eles, o que facilitou o avanço para Odessa, que foi posteriormente impedida pela resistência ucraniana, de Mykolaiv.

Mas o fenômeno da cooperação é mais insidioso e perturbador. Tivemos uma visão clara disso ouvindo a história de um homem de trinta anos em uma aldeia capturada pelos russos ao norte de Mariupol no início de maio no centro de deslocados de Zaporizhzhya, que se arriscou Ela foi baleada no local quando um espião local revelou à inteligência que ela era a esposa de um oficial ucraniano sênior. (de quem se divorciou há dois anos) foi ferido durante a batalha de Kharkiv. “Denunciantes são criminosos sem escrúpulos, escória da terra. Muitos fazem isso por dinheiro, para apreender a propriedade de suas vítimas ou para obter privilégios de Moscou. Eles devem ser impiedosamente eliminados.” Como se isso não bastasse, Mariupol teme uma epidemia Cólera por água contaminada e corpos não enterrados. READ Porta-voz da UE: "Estamos trabalhando para fornecer aos afegãos uma estrada segura" - O mundo