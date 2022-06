Ucrânia, Medvedev: “O Ocidente deve desaparecer.” Kyiv: transformando quartos em Kherson

ROMA, 7 de junho de 2022 – A Severodonetskna Ucrânia, Nós lutamos de porta em porta No 104º dia da guerra contra as tropas russas invasoras. Forças de Kyiv levantam-se Recuperar partes da cidade, mas os territórios orientais ainda estavam em mãos russas, disse ele ao Team London 007s. Para os agentes secretos da defesa britânica, o “plano mais amplo” de “Moscou” ainda é Para cortar a região de Severodonetsk do norte e do sul “para isolar a cidade contestada do resto do país com bombardeios em Izyum e novos ataques” no eixo norte. Drama para civis que não conseguiu escapar (entre 10.000 e 15.000 civis, então a evacuação permanece “praticamente impossível”), mas, entretanto, o chefe Volodymyr Zelensky Elogia a resistência dos soldados de Kyiv. da posição externa Angela Merkel: “Não há justificativa para o ataque russo – anunciadoEx-chanceler alemão Em sua primeira entrevista pública desde que deixou a presidência -. Um ataque brutal que desrespeita o direito internacional e não tem desculpa”.

Em vez disso, as declarações do ex-presidente russo e vice-presidente do Conselho de Segurança são agora perturbadoras Dmitri Medvedev. “Eu odeio o Ocidente. Eles são deuses Bastardos e degenerados. Eles querem a nossa morte, a morte da Rússia. Enquanto eu estiver vivo, Farei de tudo para fazê-los desaparecer.”. As palavras que o Ministro dos Negócios Estrangeiros italiano descreveu como “inaceitáveis”. “O muito perigoso e perigoso As declarações de Medvedev também nos preocupam muito porque vêm do vice-chefe do Conselho de Segurança da Rússia – como ele escreveu Luigi Di Maio -. Não são um sinal de diálogo, nem uma abertura a um cessar-fogo, nem uma tentativa de encontrar a paz, mas palavras inequívocas para ameaçar aqueles que buscam persistentemente a paz”.

Tudo isso quando o parlamento russo votou a favor da saída de Moscou do Tribunal Europeu de Direitos Humanos depois de mais de 20 anos como membro do Conselho da Europa.

Enquanto isso, o ministro das Relações Exteriores da Rússia disse: Sergey Lavrovchegou na TurquiaOnde se espera que ele converse sobre o desenvolvimento do conflito e a criação de possíveis corredores para a exportação de grãos da Ucrânia. Uma reunião com seu colega turco Mevlut Cavusoglu está marcada para amanhã.

Trigo para um acordo entre Moscou e Ancara

“Câmaras de Tortura em Kherson”

Aproximadamente 600 pessoas foi trazido “câmaras de tortura” pelas forças russas na área Kherson. Esta acusação foi feita por Tamila Tacheva, representante permanente da presidência ucraniana, no briefing da Crimeia, citando a agência de notícias ucraniana “Ukrinform”. Cerca de 300 pessoas estão “em porões” em Kherson e o restante está em vários assentamentos na área, disse Tacheva. “Eles estão sendo mantidos em condições desumanas e vítimas de tortura”, acrescentou. Estes são “principalmente jornalistas e ativistas” que organizaram “manifestações pró-ucranianas em Kherson e na região” depois que as forças russas ocuparam a região, disse Tacheva.

batalhas

pelo menos três pessoas EU foram mortos e outros Você está ferido Hoje no bombardeio russo na área Carcóvia. Isto foi relatado pelo governador Oleg Senegubov, citando UNIAN. Em particular, os ataques atingiram a cidade de Kharkiv e as aldeias de Cherkaska Lozova, Slatin e Koropochkin.

Severodonetsk, os russos estão tentando impedir o progresso da Ucrânia

Serhiy Hayday, governador de Luhansk, na Ucrânia, publicou um relatório nas últimas horas no Telegram: “Um ataque russo está a caminho. Novookhtyrka e Voronove. sabotagem russa na área Belohorivka. E ontem – continua – dez ataques inimigos foram repelidos e um tanque, três sistemas de artilharia, dois veículos blindados de combate, um carro e dois depósitos de munição foram destruídos. E as unidades de defesa aérea derrubaram dois drones Orlan-10.

Um míssil russo atingiu o jardim de infância em uma vila Stepnogorsk, No distrito de Vasylivka, distrito Zaporizhia. No Telegram Maksym Kozytsky, o chefe da Administração Militar Regional de Lviv informou que os pára-quedistas da cidade mataram cerca de 50 soldados russos do Regimento de Elite durante uma batalha de 14 horas no leste da Ucrânia. Os russos estavam tentando “cortar uma estrada estrategicamente importante”. Kozetsky relatou: “Os soldados da 80ª Brigada Aerotransportada não permitiram que a ofensiva se desenvolvesse. Durante a batalha, os russos não tiveram escolha a não ser recuar”.

Severodonetsk: o contra-ataque ucraniano que Moscou nega

Drones e mísseis: a frota russa no mar

novo efeito Mísseis costeiros Harpoon Feito pela Dinamarca para Kyiv foi feito A remoção dos navios da frota russa da costa ucraniana Do Mar Negro, pelo menos, 100 km. A CNN citou um comentário da Marinha ucraniana que afirmou que os ataques com mísseis e drones foram eficazes. Em vez disso, Moscou, com a intenção de recuperar o controle sobre as partes do noroeste do Mar Negro, implantou sistemas de mísseis costeiros nas regiões da Crimeia e Kherson. No entanto, a marinha em Kyiv ainda temia ataques de mísseis do mar.

Putin: Armas americanas? Nós os esmagamos como nozes

A Bielorrússia continua a ser uma ameaça

As forças militares da Bielorrússia aumentarão para 80.000 homens, de acordo com o Estado-Maior Geral das Forças Armadas da Ucrânia, segundo a UNIAN. Em seguida, o Estado Maior reiterou que “a ameaça de mísseis e ataques aéreos do território da Bielorrússia nas direções Volyn e Polesia permanece”.

Kyiv: as perdas de Moscou

Segundo Kiev, o exército russo perdeu pelo menos desde o início da invasão da Ucrânia 31.360 soldados. As forças ucranianas destruíram 1.390 tanques inimigos, 3.416 veículos de combate blindados, 694 sistemas de artilharia, 207 MLRS, 96 sistemas de defesa aérea, 212 aeronaves e 177 helicópteros. Dados que não foram confirmados pela contraparte, que na verdade mantém o segredo.

Orçamento civil, mortes de crianças

O Gabinete do Procurador-Geral da Ucrânia disse que 263 crianças foram mortas na Ucrânia desde o início da invasão russa. Pelo menos 467 menores foram infectados.Moscou anunciou que mais de 1,7 milhão de residentes da Ucrânia, incluindo 276.000 crianças, estão em solo russo, espalhados em 56 regiões da Federação. Quase 20.000 refugiados entraram na Rússia nas últimas 24 horas.