“Quanto mais armada estiver Kyiv, mais avançamos.” Mas a Rússia está fora

Uma equipe de três homens e 12 mísseis de precisão dispararam em 40 segundos com um alcance de 80 km. O M270 Multiple Launch Missile System (MLRS), uma arma letal em um teatro guerra russo–Ucrâniaé o “presente” que o primeiro-ministro britânico Boris Johnson prometeu ontem Pogo ao presidente ucraniano Vladimir ZelenskyDe acordo com a decisão de Joe Biden de enviar sistemas de armas semelhantes.

Na guerra na Ucrânia, outro general russo foi morto: Roman Kutuzov. Putin: “Com armas para a Ucrânia, atacaremos novos locais”

Poucas horas antes do anúncio do secretário de Defesa britânico, Ben Wallace, mísseis de cruzeiro russos atingiram os arredores de Kyiv pela primeira vez desde abril. O comentário de Wallace é conciso: “Se as táticas dos russos mudarem, o mesmo acontecerá com nosso apoio à Ucrânia”. Sistemas de mísseis multi-ogiva de médio a longo alcance são exatamente o que Zelensky estava pedindo ao Ocidente contra o lento progresso de um exército coloque dentro No Donbass, disparo contínuo de foguetes e mísseis em cidades e vilas ucranianas. “BoJo twittou – Não podemos assistir a artilharia russa de longo alcance arrasando cidades e matando civis. É por isso que doaremos vários sistemas de mísseis às Forças Armadas da Ucrânia, para repelir efetivamente a agressão em andamento.”

O exército de Kyiv será treinado no Reino Unido. A linguagem britânica ressoa com os EUA e a Europa Oriental (que considera Johnson um “líder anti-Putin”), mas difere da linguagem do presidente francês Macron, que pediu para não “humilhar” a Rússia e Putin. Também difere do tema da Santa Sé, que ontem classificou o tema do fim do fornecimento de armas para a Ucrânia como o centro da reunião de quinta-feira entre o Papa Francisco e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Mas mesmo depois de a Alemanha ter fornecido a Kyiv veículos antiaéreos blindados, é a Espanha que envia (escreve “El Pais”) mísseis antiaéreos Shorad Aspide e tanques Leopard A4. Apoio de Londres em todas as áreas. Inclui financiamento para a investigação de crimes de guerra do Tribunal Penal Internacional (cujo presidente é britânico). Em um telefonema com Zelensky, Johnson afirmou que pressionaria “outros líderes do Grupo dos Sete” contra a invasão, reiterando sua “admiração pelo espírito patriótico do povo ucraniano diante da brutalidade russa”.

O destino dos mercenários britânicos capturados pelos russos é alarmante: a operação começa hoje e eles correm o risco de pena de morte, pois não fazem parte de um exército regular e, portanto, teoricamente não são abrangidos pelas Convenções de Genebra. Enquanto isso, as autoridades da Crimeia, que foram ocupadas e anexadas por Moscou, começaram a “russificação” que inclui a abolição do anglicanismo: chega de palavras como spoilers, gadgets, autorretratos, podcasts… E o mais ativo é o resposta dos russos aos novos mísseis de médio alcance prometidos pela Grã-Bretanha Kyiv. O ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, grita. Putin já deixou claro o que acontecerá se novas armas forem disponibilizadas. Só posso dizer que quanto maior o seu alcance, mais longe de nossas terras teremos que mover a linha de onde os neonazistas poderiam ameaçar a Federação Russa ». Na prática, quanto maior a incursão russa no território ucraniano, desde que o exército russo fosse capaz de fazer isso. O presidente do Comitê de Defesa da Duma Estatal (câmara baixa do parlamento russo), Andrei Kartapolov, diz que em caso de chegada de armas mais fortes em Kyiv, a Rússia atingirá a infraestrutura de transporte (trens, aeroporto da capital) e a sede do governo ucraniano, como o Ministério da Defesa. Em sua mensagem habitual, o presidente Zelensky admite que a situação em Severodonetsk, a fortaleza ucraniana de Lugansk, “é muito difícil, estamos lutando na rua, nossos heróis estão resistindo, mas o inimigo é mais numeroso e mais forte”.

russos

Desde o início da guerra, os russos, segundo Zelensky, dispararam 2.503 mísseis e também continuaram nos últimos dias em Mykolaiv, no sul, e na região de Kharkiv, no norte. De acordo com o general Mikhail Mezintsev, chefe do Centro de Controle de Defesa Nacional da Rússia, as unidades ucranianas “perderam até 90% de seu pessoal em Severodonetsk”. Os ucranianos, por sua vez, afirmam que removeram a frota russa do Mar Negro a 100 quilômetros de Odessa. Observadores ocidentais acreditavam que os russos estavam errados (escreveu a ISW dos EUA) ao “concentrar todos os recursos em uma única batalha por ganhos territoriais limitados, de modo que o exército ucraniano manteve a flexibilidade de realizar contra-ataques em outras regiões da Ucrânia. Em Kherson, mas também em Severodonetsk. Enquanto isso, a Rússia começou a entregar os corpos de dezenas de soldados para a Ucrânia enquanto defendia a siderúrgica Azovstal em Mariupol. Os corpos devem ser identificados por DNA. No Mar Báltico, a aliança da OTAN e a Rússia estão enfrentando uns aos outros Alguns estão em um entendimento mútuo de eficácia operacional com os exercícios planejados, mas agora está assumindo um significado totalmente diferente. USS Kearsage, um navio de assalto anfíbio com 26 aeronaves a bordo, encouraçado e 2.400 entre fuzileiros e marinheiros.