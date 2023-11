Ucrânia: Uma visita surpresa do Ministro da Defesa alemão Pistorius – notícias de última hora

O ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, chegou hoje de comboio a Kiev, numa visita surpresa que visa reafirmar o apoio de Berlim à Ucrânia na sua guerra contra a Rússia. Espera-se que Pistorius mantenha conversações com o seu homólogo ucraniano Rustam Omerov e com o presidente Volodymyr Zelensky.





Berlim, o segundo maior fornecedor de ajuda militar a Kiev depois dos Estados Unidos, procura oferecer garantias depois de uma mudança de foco para a guerra no Médio Oriente ter levantado preocupações sobre o declínio do apoio à Ucrânia. A visita ocorre após um aumento nos ataques aéreos russos e enquanto Kiev se prepara para um esperado aumento de ataques às instalações de energia do país nos próximos meses de inverno. Esta é a segunda visita de Pistorius à Ucrânia desde que se tornou ministro da Defesa no início deste ano, e ocorre um dia depois de o secretário de Estado dos EUA, Lloyd Austin, também ter feito uma visita surpresa à Ucrânia. Além das conversações políticas, Pistorius participará de uma cerimônia de entrega de coroas de flores na Praça Maidan, em Kiev, e visitará um centro de treinamento militar. Após alguma hesitação inicial, a Alemanha aumentou dramaticamente o seu apoio à Ucrânia na sequência da invasão russa e forneceu a Kiev uma vasta gama de armas, que vão desde tanques pesados ​​a sistemas de defesa aérea e munições. O conflito também levou o governo alemão a empreender uma reforma abrangente das forças armadas do país, com o chanceler Olaf Scholz a revelar um fundo de 100 mil milhões de euros para fortalecer as forças armadas. Desde o início da guerra entre Israel e o Hamas, a Alemanha tem prestado um forte apoio ao Estado judeu na sua guerra contra os militantes palestinianos. Mas Schulz prometeu no mês passado que Berlim continuaria a ajudar Kiev, insistindo que “apoiaria a Ucrânia enquanto fosse necessário”.



Reprodução © Direitos Autorais ANSA