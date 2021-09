‘Análise de contexto’ nas redes sociais

Em abril passado, o jornalista publicou um guardião Elle Hunt estava conversando com amigos em um bar sobre filmes e gêneros. Resolveu postar no Twitter, por meio de sua conta, um problema que surgiu durante aquela conversa hilária e sugeriu uma enquete: o filme é? estrangeiro Pode ser considerado assustador. Em resposta a um usuário, explique brevemente a ele Localização – “Não, porque o terror não se pode colocar no espaço” – e depois de ler algumas objeções, pôs o smartphone de lado.

No dia seguinte, Hunt encontrou dezenas de e-mails de estranhos zangados com ela e outros de amigos preocupados. Ela descobriu que a pesquisa recebeu 120.000 votos e que milhares de pessoas citaram sua opinião, incluindo o diretor Kevin Smith, que a criticou por sua afirmação sobre filmes de terror. Muitos pediram que ela se desculpasse com muitos diretores famosos. Motivo de tanto interesse, Hunt, um usuário verificado com alguns milhares de seguidores, descobriu que esta pesquisa estava entre os tópicos “Top trending” – a seção do Twitter com as notícias mais comentadas – nos Estados Unidos e no Reino Unido. Unido.

A experiência desagradável de Hunt é um dos vários exemplos de interações sociais em que um público muito grande processa informações – de maneiras que geralmente não são permissivas – informações projetadas inicialmente para um público muito menor. Nos últimos anos, tem havido algumas reflexões nas redes sociais descreva-o Sociologicamente falando, esta circunstância – típica de muitas plataformas sociais – é uma ‘quebra de contexto’, o efeito da coexistência de múltiplos grupos sociais em um lugar.

– Leia também: Haverá um “metaverso” após a Internet?

“Pegar diferentes públicos, com diferentes padrões, princípios e níveis de conhecimento, e trazê-los todos para um espaço digital para fazê-los coexistir de forma previsível leva a conflitos regulares e pode nos tornar, em nível nacional, mais radicais,” ele escreveu nos últimos dias A beira Casey Newton, em referência especial ao Twitter. Newton escreve que o resultado mais provável é que um indivíduo com um grande número de seguidores, independentemente do conteúdo de suas afirmações, será inevitavelmente mal compreendido por “pessoas aparentemente inclinadas a entendê-lo mal”.

O conceito de “quebra de contexto” derivado Um dos conceitos extraídos das teorias formuladas na segunda metade do século XX é o famoso e influente sociólogo americano Erving Goffman sobre as estruturas e dinâmicas das interações sociais. Goffman tratou de como os indivíduos de um grupo adaptam sua compreensão e definição do contexto social de acordo com as diferentes situações. Em geral, as definições dos diferentes indivíduos tendem a estar em harmonia entre si para que seja possível estabelecer um consenso de trabalho e evitar situações de constrangimento ou conflito.

Goffman usou uma metáfora a atuação Ele falou de “performance” para definir as ações de um indivíduo quando – em um grupo de outras pessoas que atuam como público (“público”) e “atores” por sua vez – ele tenta determinar a representação e o controle de si mesmo que ele propõe a outros. Esse indivíduo costuma distinguir os diferentes tipos de público para decidir a cada vez as ações mais adequadas a serem realizadas de acordo com as diferentes situações sociais.

Embora esses processos sejam relativamente simples e automáticos no caso de interações de grupo face a face, adaptar o desempenho em contextos on-line é complexo ao compactar e agrupar vários públicos em um único contexto. Com base no trabalho de Goffman e outros cientistas sociais, alguns estudiosos como o antropólogo Michael Wish e o etnógrafo e teórico de mídia social Dana Boyd contínuo As plataformas de mídia social confundiram e confundiram as fronteiras entre grupos sociais de referência, grupos que há muito moldam as relações pessoais e as identidades dos indivíduos.

O surgimento das mídias sociais contribuiu muito para redefinir a Internet como um espaço amplamente sobreposto ao mundo real, um espaço profundo Diferente Comparado àqueles em que anteriormente as pessoas podiam mudar de gênero, idade ou personalidade por meio de identidades virtuais representadas por pseudônimos e avatares.

Nas redes sociais, os indivíduos, em vez disso, concordaram com uma definição de contexto que reconhece a possibilidade de sugerir uma única representação de si mesmos, para usar os termos de Goffman, para amigos, colegas, pais, professores e outros grupos heterogêneos. “Os dias em que você pode dar uma imagem diferente de si mesmo para amigos, colegas de trabalho e outras pessoas que você conhece provavelmente acabarão em pouco tempo.” Ele disse O CEO e fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, em 2010, chamou a opção de ter várias identidades de “falta de integridade”.

– Leia também: Devíamos concordar menos conosco

Embora nos espaços virtuais você encontre aplicações e desenvolvimentos específicos e complexos, a quebra de contexto não é um fenômeno que existe exclusivamente na Internet. De acordo com Natalie Pennington, professora de comunicação da Universidade de Nevada, os casamentos são um excelente exemplo da quebra do contexto off-line. “Você tem sua família, colegas e velhos amigos lá, e pode ser difícil saber como agir e como se comunicar,” Ele disse Bennington, observando uma diferença fundamental em relação à experiência de ruptura do contexto da Internet: o casamento, em algum ponto, termina.

De acordo com o antropólogo Michael Wish, um dos primeiros teóricos sobre a quebra do contexto, a incapacidade de apresentar versões de si mesmo nas mídias sociais dirigidas a um público diversificado levou a uma espécie de crise de identidade individual. “O problema não é a falta de contexto. É a quebra do contexto: um número infinito de contextos colapsando uns sobre os outros naquele único momento da gravação. Imagens, ações e palavras capturadas pela lente podem ser transmitidas a qualquer momento para qualquer parte do planeta e preservada para sempre ”, escreveu Wesch em 2009, descrevendo um uso potencial do YouTube.

Recentemente, como eu fiz Observado Para o escritor americano Nicholas Carr, surgiu uma tendência para restaurar diferentes contextos entre os usuários de redes sociais. Essa situação aumentou a popularidade de novas plataformas como o Snapchat – onde as mensagens desaparecem rapidamente – e expandiu o hábito de tornar as contas privadas ou limitar a audiência de um indivíduo, organizando e definindo diferentes grupos em “círculos”, gradualmente por meio de ferramentas. redes.

Ao analisar a história do jornalista de guardião Elle Hunt Jornalista Charlie Warzel perguntou a si mesmo Junto com a própria Hunt, em que medida o colapso do contexto nas mídias sociais deve ser entendido como um fenômeno problemático com efeitos inesperados, ou o quanto é uma característica particular das plataformas e um privilégio de seu modelo de negócios. No caso de Hunt, Warzel escreveu, explicando que o tweet nos tópicos “Tendências” no Twitter “tomou uma opinião mínima de um usuário verificado e a apresentou a milhões de pessoas como se fosse um evento significativo da cultura pop”.

Warzel explica que o objetivo desta polêmica seção do Twitter é convidar outros usuários para participar de uma conversa. Mas irrelevante, nesse sentido, quais premissas – contexto, na verdade – a partir das quais o autor do tweet começou antes de elaborar aquela opinião específica, que então é ampliada pela plataforma e utilizada por outros como uma possibilidade de expor outros aspectos da discussão que eles têm interesse em destacar. “Minha escolha de direção teve o efeito de me apresentar como uma figura pública de uma forma que só poderia encorajar o abuso”, disse Hunt.

E Wurzel ressalta que o que aconteceu com Hunt certamente não é grave, se comparado às questões de irregularidades e assédio veiculadas nas redes sociais e capazes de destruir a vida das pessoas. Mas é precisamente o fato de ser um caso um tanto familiar, em vez de excepcional, que o torna particularmente relevante: “Um excelente exemplo de nossa dinâmica de mídia social destruída, que parece cada vez mais projetada para nos desumanizar, polarizar e nos deixar todos infelizes”.

– Leia também: Devemos estudar melhor os efeitos das redes sociais no comportamento coletivo

Warzel e Hunt acreditam que, a esse respeito, as frequentes expressões de intransigência e intolerância encontradas no Twitter não são enquadradas como uma manifestação do chamado cancelar cultura E mais como um exemplo de “falha de plataforma”. Os cinéfilos e fãs de terror e ficção científica aproveitaram o caso de Hunt como uma oportunidade para avaliar suas opiniões e confirmar suas próprias identidades.

Warzel explica que quando “a personalidade do dia” se torna o assunto de interesse de um público díspar da plataforma (“trolls de direita, jornalistas chatos com muitos seguidores, acadêmicos e políticos no cargo”), o que acontece no jargão da sociologia é que “milhares de identidades individuais poderosas na Internet elas entram em conflito umas com as outras”, o que aumenta as chances de “divisão de contexto”. É uma característica da própria plataforma: a capacidade de mudar de contexto sem atrito particular, tornando as interações “espontâneas e emocionantes”, mas também, em outros casos, muito desagradáveis.

Se for um problema, explica Warzel, é claramente um problema não resolvido conhecido pelos administradores de plataforma, que por anos permitiram que tópicos populares “se tornassem um viveiro de desinformação” e que trolls e teóricos da conspiração “bombearam ideias perigosas para o mainstream”. Warzel argumenta que, apesar da introdução gradual de ferramentas projetadas para reduzir o crime e o abuso, o Twitter não foi capaz de resolver o que acontece quando os usuários conseguem “hackear” e obter acesso a grandes grupos de interesse.

“Parece que a empresa ainda não percebeu que uma das piores experiências possíveis no Twitter é ganhar na loteria e se tornar viral”, conclui Warcel.