A nova variante da Covid e a eficácia da vacina, as primeiras hipóteses dos cientistas

Roma, 26 de novembro de 2021 – Não A nova variante Covid Descubra em África do Sul É assustador, principalmente porque pode escapar, pelo menos em parte, das proteções garantidas pelas vacinas. “É provável que se evite parcialmente a resposta imune, mas as vacinas também provavelmente ainda fornecerão altos níveis de proteção contra hospitalização e morte.” , enquanto lê a página de perguntas frequentes sobre a nova variante B.1.1.529 preparada pelo Instituto Nacional de Doenças Infecciosas da África Austral (NICD), o instituto público de referência para doenças infecciosas. “Atualmente, nenhum sintoma incomum foi relatado após a infecção com a variante B.1.1.529 e, como acontece com outras variantes – afirma o instituto – alguns indivíduos são assintomáticos.”.

O instituto tenta organizar os elementos conhecidos até agora em Varante Omicron. “Em 22 de novembro de 2021, descobrimos um grupo de vírus SARS-CoV-2 relacionados na África do Sul, denominado cepa B.1.1.529. Esta cepa B.1.1.529 foi detectada em Gauteng com uma frequência relativamente alta, com mais de 70% das sequências do genoma (71) de amostras coletadas entre 14 e 23 de novembro de 2021. “. No início da semana, autoridades de saúde da África do Sul e a Organização Mundial de Saúde foram informadas da existência da nova variante. Esta nova cepa contém um grande número de mutações, algumas das quais foram observadas em outras variantes e algumas das quais são novas. “No momento, a cepa B.1.1.529 é relativamente distinta das variantes C.1.2, Beta e Delta e tem um caminho evolutivo diferente” , como você diz.

Centro Europeu para Prevenção e Controle de Doenças (ECDC)Ecdc) No primeiro documento, o órgão afirma que, com base nas evidências agora disponíveis, uma variante sul-africana do vírus Covid também pode estar ligada a: enfraquecem a ação das vacinas bem como um Portabilidade muito alta. Mas a agência da União Europeia, com sede em Estocolmo, alerta que esta é uma informação preliminar.

o Pfizer Ele estuda a nova variante e espera os primeiros resultados “Dentro de duas semanas, o mais tardar”, diz um porta-voz do grupo farmacêutico. Laboratório alemão BioNTech, aliado da Pfizer, espera receber os resultados de seu estudo “Dentro de duas semanas, no máximo” Para determinar se uma variante recém-descoberta é capaz de escapar da proteção da vacina. Uma porta-voz da empresa disse à AFP “Imediatamente começamos os estudos sobre a variante B.1.1.529” Que “É claramente diferente das variantes já conhecidas porque contém mutações adicionais na proteína do pico” característica do vírus. “A Pfizer e a BioNTech prepararam-se há vários meses para Atualize sua vacina em menos de seis semanas“Então esteja pronto para entregar “Primeiras doses em 100 dias” A variável deve provar sua resistência.

As garantias também vêm da Moderna: o fabricante das vacinas Covid já anunciou que desenvolverá uma dose de reforço especial eficaz contra a nova variante do Omicron.

No entanto, para a EMA (Agência Europeia de Medicamentos) é “prematuro” Agora planejando adaptação de vacinas para o novo formato.

Alemanha: 76.000 infecções, 357 mortos. 4.000 pessoas estão em tratamento intensivo