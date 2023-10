O tanque russo T-72B3 capturado pelo petroleiro ucraniano Kochevnik causou sérios problemas a uma brigada do exército ucraniano, que não está familiarizada com esta classe de veículos. Assim, um oficial de Kiev pertencente ao navio-tanque Kochevnik contatou o suporte técnico inimigo e conseguiu obter instruções para o tanque.

O super caça de € 95 milhões de Putin foi acidentalmente abatido por um míssil russo

O que aconteceu

Os tanques T-72B3 estão entre os mais recentes produtos do fabricante de armas russo Uralvagonzavod, dos quais cerca de 200 exemplares foram apreendidos pelo exército ucraniano desde o início da guerra. O navio capturado pelo petroleiro ucraniano Koshevnik sofreu um forte derramamento de óleo, os compressores não funcionavam e o mecanismo de rotação da torre elétrica continuava a falhar, obrigando a tripulação a girar a torre por meio de uma manivela.

Tendo conseguido esconder a sua filiação à Frente de Kiev, um oficial ucraniano decidiu contactar a linha de apoio russa, que, incrivelmente, forneceu o apoio necessário para resolver os problemas do tanque de 45 toneladas.

Instruções emitidas pelo inimigo

As instruções foram dadas pelo russo Alexander Anatolyevich, que prometeu que também levantaria problemas com o departamento de design do fabricante do motor. O general ucraniano também pôde falar com um diretor do Uralvagonzavod, complexo militar-industrial russo que produz o T-72B3, que lhe pediu que descrevesse detalhadamente os problemas do tanque no WhatsApp. Nesse ponto, o soldado revelou que era ucraniano e que seu exército havia capturado o tanque problemático no final do ano passado, e finalmente desligou a ligação rindo.

