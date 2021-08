Alternativas 2021-22, todas as respostas às perguntas mais frequentes. Questão de tempo [VIDEO]

Customizações e alternativas de GPS estão em andamento. O horário é até as 23h59 do dia 21 de agosto de 2021. As inscrições só serão realizadas eletronicamente por meio do aplicativo ‘Instâncias OnLine (POLIS)’.

Será necessário possuir credencial SPID ou, em alternativa, utilizador válido para aceder aos serviços da Área Reservada do Ministério com autorização específica para o serviço “Instâncias na Internet (POLIS)”.

revisão direta

Até sexta-feira, 13 de agosto, 5 espaços de informação

Aqui está o calendário, anote os compromissos em sua agenda para não perder a oportunidade de fazer perguntas durante a transmissão ao vivo.

Segunda-feira, 9 de agosto às 14h30 com Maria Domenica de Batre (Gilda) revisão direta

Terça-feira, 10 de agosto às 14h30 com Chiara Cozzetto (Anif) revisão direta

Quarta-feira, 11 de agosto às 16h00 com Manuela Pascarilla (Flc Cgil)

Quinta-feira, 12 de agosto às 14h30 com Atílio Faringo (Cecil Scola)

Sexta-feira, 13 de agosto às 14h30 com Paolo Pezzo (All Scola).

Os espaços de informação serão liderados por Andrea carlino, jornalista da Orizzonte Scuola.