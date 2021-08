Tragédia em um parque público

tragédia em Austrália. uma garotinha A partir de 5 meses ele foi morto por um Gaza Pounce enquanto no jardim. O bebê estava no colo da mãe quando o pássaro voou sobre ela no Glindman Park, em Brisbane, fazendo sua mãe tropeçar e cair. A menina foi levada ao hospital, mas depois morreu em decorrência dos ferimentos sofridos no outono, de acordo com o Serviço de Ambulâncias de Queensland.

Uma família australiana lamenta a morte de uma menina de cinco meses depois que sua mãe tentou protegê-la de uma queda de pega. https://t.co/20cP1BPb7K – CNN (CNN) 10 de agosto de 2021

Lançando uma campanha de arrecadação de fundos

“Os pais e todos os presentes fizeram um ótimo trabalho, levando-nos até lá muito rápido e permitindo que o mais pequeno tivesse a melhor oportunidade possível.»Tom Holland, o paramédico que compareceu ao local, disse em uma entrevista coletiva. “Mesmo como médicos, este é um evento extremamente raro e trágico que deve ser lembrado»Holland disse. “Foi uma cena muito emocionante, meus pensamentos estão com os pais». Parentes lançaram uma campanha de arrecadação de fundos para ajudar a cobrir as despesas do funeral de Mia e para ajudar seus pais, que são identificados apenas pelos nomes Jacob e Simon.