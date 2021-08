OMS confirma primeiro caso de vírus de Marburg

AGI – OMS anuncia confirmação de um caso de doença do vírus de Marburg na Guiné, O primeiro surto de febre hemorrágica fatal na África Ocidental. “O potencial para o vírus Marburg se espalhar amplamente significa que precisamos detê-lo seguindo seu rastro”, disse o Dr. Matchidiso Moeti, Diretor Regional da OMS para a África.

Autoridades de saúde da Guiné identificaram o caso na província de Guékidou, no sul. O homem que morreu em 2 de agosto passado começou a apresentar sintomas em 25 de julho. “É a primeira vez que o vírus de Marburg, doença altamente contagiosa que causa febre hemorrágica, é identificado no país e na África Ocidental”, acrescentou.

A doença faz parte da mesma família do vírus causador do EbolaÉ uma doença mortal e altamente contagiosa. A descoberta da Guiné ocorre apenas dois meses depois que a Organização Mundial da Saúde declarou o fim do segundo surto de ebola no país, que começou no ano passado e deixou 12 mortes.

A Organização Mundial da Saúde considera a ameaça “alta” nos níveis nacional e regional, mas “baixa” no nível internacional. Uma equipe de dez especialistas da Organização Mundial da Saúde está no local para apoiar as autoridades de saúde locais.

O vírus Marburg é transmitido aos humanos por morcegos carnívoros e se espalha pelo contato direto com os fluidos corporais de pessoas infectadas ou superfícies e materiais. A síndrome começa com febre alta e forte dor de cabeça. A taxa de mortalidade em epidemias anteriores variou de 24% a 88%.