“Deixemo-los com a natureza, basta esta farsa trágica”, aqueles que querem ser condenados à morte – Libero Quotidiano

Massimo Vini Ele expressou uma opinião honesta, pois foi polêmica em seu último comentário publicado em Acontecendo todos os dias. Falando de Covid e do fundamentalismo, ele primeiro fez uma nota para o governo e, em particular, para Roberto Speranza: “Lamento pelo ministro que é uma pessoa tão boa, mas as comunicações do governo e de seu comitê científico são tão pesadas, complexas e contraditórias que desafio qualquer pessoa comum a entender qualquer coisa sobre elas.”

a passe verde é o exemplo mais recente de Fini: “Se eles acham que vão nos arrastar por anos com vacinas e reforços e reforços de vacinas, eles estão errados. A pressão que temos suportado por dois anos não é mais sustentável. Não é isso temos o poder de nos rebelar ativamente, mas o faremos por omissão por recusa em vacinar. Vinny está convencido de que somos abertamente anti-Covid e prolongamos sua existência.

A sua solução é bastante ‘final’, uma provocação que com certeza torcerá o nariz: ‘Se tivéssemos deixado a natureza para fazer o que ela merece, ou seja, reduzir a população quando ela está em abundância, Covid teria morrido de fome e duraria alguns anos. Ao meu lado. Eu realmente não entendo porque você salvou seus anos 70 ou 80, que geralmente sofre de duas ou três doenças graves, bloqueou a vida de gerações inteiras pelas quais Covid nada pôde fazer. Eu desejo que a pessoa que deveria morrer morra – Ele brilha em mim – e vamos parar com essa farsa trágica. “



