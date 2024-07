Ucrânia – Rússia em guerra: notícias de hoje ao vivo

OTAN corta apoio a Kiev e Stoltenberg: “O maior plano de defesa desde a Guerra Fria”

(Escrito por Viviana Mazza) O ministro das Relações Exteriores, Jens Stoltenberg, disse que a OTAN promete um compromisso duradouro com a Ucrânia Fala sobre “o maior plano de defesa desde a Guerra Fria”: Um projeto que está em desenvolvimento há meses mesmo no caso de uma mudança de liderança na Casa Branca, um compromisso que os jornalistas que acompanharam a cimeira começaram a definir como “à prova de Trump”.

Os Estados Unidos anunciaram ontem que os prometidos F16 já partiram da Dinamarca e da Holanda e que no verão estarão prontos para entrar em ação nos céus de Kiev para se defender dos ataques russos. O secretário de Estado, Antony Blinken, sublinhou que o envio dos aviões era um sinal para Putin. Garantia para Volodymyr ZelenskyAlém de mais de 40 mil milhões de euros em assistência financeira e de segurança que os aliados da NATO se comprometeram a garantir. Zelensky expressou alívio, mas insistiu na sua palestra à Fundação Reagan que os aviões e sistemas de defesa antiaérea prometidos por cinco países, incluindo a Itália, não eram suficientes. “Pelo menos 128 F16 são necessários para igualar a Rússia nos céus.”

Outra questão é a adesão à NATO, sobre a qual alguns países ainda têm reservas devido aos riscos que podem estar envolvidos em ter um parceiro na guerra com a Rússia. Alguns sublinham a necessidade de reformas sistémicas, incluindo reformas anticorrupção. Por enquanto, Zelensky concordou com o acordo de “irrevogabilidade” do julgamento. A declaração final da cimeira confirma que Kiev receberá um convite oficial para aderir quando as condições estiverem reunidas e os aliados concordarem. “Para convidar um novo aliado devemos ter consenso. Todos os aliados concordam que a Ucrânia deveria tornar-se uma, mas é muito cedo para dizer quando isso acontecerá, disse Jens Stoltenberg aos jornalistas.

