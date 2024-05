China inicia exercícios militares em torno de Taiwan: “Punindo combatentes da independência”

A China lançou hoje exercícios militares “ao redor” de Taiwan, três dias depois de o novo presidente Lai Ching-te (William Lai) tomar posse na ilha. Isto foi relatado pela agência de notícias oficial chinesa Xinhua. Pequim iniciou dois dias de manobras com navios de guerra e aeronaves militares chinesas “cercando a ilha de Taiwan”, informou a agência de notícias Xinhua. Ele afirmou que “o Comando do Teatro Oriental do Exército de Libertação do Povo Chinês iniciou “tais manobras” a partir das 7h45, hora local”, explicando que os exercícios denominados “Joint Sword-2024A” estão a decorrer em Taiwan. O estreito fica ao norte, sul e leste da ilha. O porta-voz militar chinês, Li Shi, disse que os exercícios “se concentrarão em patrulhas conjuntas de prontidão para combate aéreo e marítimo, no controle conjunto do campo de batalha e na direção de ataques conjuntos de precisão contra alvos importantes”, informou a Xinhua. Lee acrescentou que os exercícios “incluem patrulhamento de navios e aeronaves que se aproximam das áreas ao redor da ilha de Taiwan e operações integradas dentro e fora da cadeia de ilhas para testar as verdadeiras capacidades de combate conjuntas das forças de comando de Taiwan”. A China reivindica Taiwan como parte do seu território e descreveu Lai como um “separatista perigoso” que trará “guerra e decadência” à ilha.