As eleições em Londres mudam a agenda de verão de Windsor (William terá mais tempo para monitorar a recuperação de Kate)

O primeiro-ministro conservador Rishi Sunak anuncia a convocação de eleições em 4 de julhoEmbora as expectativas em Londres sejam há meses para as eleições de outono, a agenda real também está mudando. pelo contrário, A Casa de Windsor é forçada a adiar compromissos reais programados De agora até as eleições.

E o primeiro a se adaptar hoje é William, um dia após o anúncio surpresa, sob a chuva torrencial de ontem, feito pelo primeiro-ministro Sunak no número 10 da Downing Street. O herdeiro do trono cancelou viagem marcada para hoje “Não interferir nos planos eleitorais”.

Na verdade, é prática comum que a família real de Londres se abstenha de compromissos públicos que possam desviar a atenção e influenciar o clima eleitoral.. Um porta-voz do palácio anunciou: “Após o anúncio do primeiro-ministro, a Família Real irá, de acordo com a prática padrão, adiar compromissos oficiais que possam parecer desviar a atenção das urnas”.

depois disso Ontem, o rei Carlos recebeu Sunak no palácio por 15 minutos: O Primeiro-Ministro pediu, de facto, como sempre, ao Rei que lhe permitisse dissolver o Parlamento para convocar eleições para 4 de julho. Portanto, a agenda de Windsor nos próximos meses até julho será muito mais livre do que a família real planejou originalmente.

Para o Príncipe William, que voltou ao serviço completo depois de cuidar de sua esposa, Catherine Ele foi operado em janeiro e agora está em tratamento de câncer, então esta será uma oportunidade para dedicar mais tempo à família. E não por uma escolha pessoal (absteve-se de compromissos reais nas semanas seguintes à internação de Kate no hospital, onde foi atacado por alguns manifestantes em casa), mas por causa de “um exercício eleitoral para o reino”. READ Um avião “desaparecido” na Carolina do Sul, e a Força Aérea dos EUA pede aos cidadãos que ajudem a encontrar o F-35.

Até o rei Carlos conseguirá desacelerar o ritmo de retorno ao serviço Ela tem trabalhado publicamente desde seu primeiro noivado real, três semanas atrás É agitado, para dizer o mínimo, com mais de um compromisso na agenda todos os dias. Em suma, uma bênção disfarçada, como dizem os ingleses.

Mas continua proeminente na agenda do rei e de William De qualquer forma, pelo menos pelos próximos meses Três eventos principais Isto é algo que a Casa de Windsor não abrirá mão, seja eleita ou não. A primeira viagem à Normandia será no dia 6 de junho para comemorar o 80º aniversário dos desembarques aliados que decidiram o destino da Segunda Guerra Mundial. Um compromisso no exterior nos manterá engajados Normandia Charles e Camilla, bem como o Príncipe William. Depois, indispensavelmente, uma festa Cor de recrutamento: é O aniversário oficial do Rei é comemorado este ano em meados de junho em Londres, no Palácio de Buckingham.

No final de junho, o rei irá recebê-lo no palácio com A Uma recepção oficial do Imperador Naruhito do Japão com sua esposa, a Imperatriz Trono do Crisântemo, Masako. Neste caso, como a visita de estado já foi adiada devido à Covid, não será possível cogitar outro adiamento.

“Fanático por música. Solucionador de problemas profissional. Leitor. Ninja da TV premiado.”