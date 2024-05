Pelo menos lá 4 mortos e 25 feridos em Maiorca, Espanha, na sequência do desabamento da varanda do restaurante Medusa Beach Club em Playa de Palma.. O desabamento ocorreu pouco depois das 20h, na Estrada Cartago 36, em Ses Cadenes, e foram os vizinhos que informaram a polícia e a Guarda Civil. No local, um prédio de dois andares, equipes de bombeiros resgatam pessoas presas sob os escombros. Todas as ambulâncias disponíveis em Palma foram transferidas para a zona da Via Cartago, onde a actividade é actualmente máxima.

Alguns vizinhos explicaram que ouviram um barulho alto e depois gritos. O prefeito de Palma, Jaime Martinez, e o primeiro vice-prefeito, Javier Bonet, já estão em Cartago e conversam com os comandantes da polícia local para esclarecer as circunstâncias da tragédia.

Atualmente, segundo relatos da mídia espanhola, apenas uma das quatro vítimas foi identificada: Abdoulaye Diop, um homem senegalês que ganhou as manchetes em 2017 por resgatar um nadador. Entre os feridos, sete estão em estado grave, enquanto cerca de dez pessoas permanecem sob os escombros.

no momento Não há confirmações sobre o envolvimento italiano no colapso. As verificações continuam pela Farnesina, em contato com o Consulado Geral de Barcelona e o Cônsul Honorário in loco.

Uma testemunha disse aos repórteres no local que ouviu o som do desabamento: “Foi como uma bomba”. O local, segundo muitos moradores da região, foi reformado “há dois anos” e a parte desabada foi utilizada como área de relaxamento. Pouco depois de saberem da notícia, muitos curiosos, incluindo turistas, aproximaram-se do cordão policial, e alguns até o atravessaram para se aproximarem da fábrica desabada.

A polícia local resgatou um homem, possivelmente o gerente do restaurante, que ficou preso entre duas grandes lajes sob o prédio: ele ficou ferido apenas no braço.