Terror em um trem na Alemanha: passageiros árabes esfaqueados

O número de mortos no ataque a bomba é de alguns feridos faca Aconteceu em um trem de alta velocidade na Baviera, entre as cidades bávaras de Regensburg e Nuremberg. A mídia alemã relatou isso. Um porta-voz da rede ferroviária alemã confirmou que a estação Seubersdorf, onde o trem está parando, foi fechada por volta das 9h e que o voo entre Regensburg e Nuremberg foi suspenso. A pessoa presa é acusada de ser um jovem de 27 anos de origem árabe.

As notícias da Alemanha são fragmentárias no momento. “ Há ferido “, limitou-se ao anúncio de um porta-voz das autoridades de Bayerischer Rundfunk. No momento não há informações específicas. As autoridades ferroviárias emitiram um comunicado alertando simplesmente os passageiros de que a linha está fechada e que não há mais trens, nem mesmo em alta velocidade nesta rota. A polícia disse que não havia mais perigo. “ O alegado agressor era Preso. Não há indicação de que existam outros Um porta-voz da Polícia do Alto Palatinado, o terreno onde o trem Intercity Express parou, disse.

As autoridades não descartam com certeza motivo terrorista. A única nota divulgada é que o preso pode ter problemas psicológicos e estava na Alemanha em 2015.