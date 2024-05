À noite “se Em serviço, as forças de defesa aérea russas destruíram três mísseis Atakum disparados pelas Forças Armadas Ucranianas sobre a Península da Crimeia e dois drones sobre a região de Belgorod, no Mar Negro.Enquanto a Marinha destruiu três barcos não tripulados em direção à Península da Crimeia”, segundo o Ministério da Defesa russo.

Exercícios nucleares, Putin discute com Lukashenko

Durante a sua visita à Bielorrússia, o Presidente russo, Vladimir Putin, pretende discutir questões de segurança com o seu homólogo bielorrusso, Alexander Lukashenko, bem como os exercícios nucleares russos com a participação do exército de Minsk. TASS escreve isso.

Quase 499 mil soldados russos foram mortos desde o início da guerra

O Estado-Maior General das Forças Armadas Ucranianas informou que a Rússia perdeu 498.940 soldados na Ucrânia desde o início da guerra, em 24 de fevereiro de 2022. Este número inclui 1.240 vítimas sofridas pelas forças russas no último dia.

Segundo o relatório, a Rússia também perdeu 7.635 tanques, 14.775 veículos blindados de combate, 17.569 veículos de combustível e navios-tanque, 12.902 sistemas de artilharia, 1.080 sistemas de lançamento múltiplo de mísseis, 813 sistemas de defesa aérea, 356 aeronaves, 326 helicópteros, 10.401 drones, 27 barcos e 326 helicópteros. Submarino.