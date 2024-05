Lite Milli Santoro em La7. “Diga-me como você irá atrás do Hamas.” “Tenho que explicar isto quando Israel tem os maiores serviços de inteligência do mundo?”

Emocionante confronto um Campanha de Limpeza (La7) Entre jornalistas Paolo Meli e Michele Santorocandidato às eleições europeias como líder do Paz, terra, dignidade No distrito sul, sobre os massacres israelenses A Gaza. A causa da guerra é o editorial de Millie Corriere della SeraOnde ele ataca o promotor Karim Ahmed Khan Quem solicitou a emissão de um mandado de captura internacional contra o primeiro-ministro israelita Benjamim Netanyahu E para 3 líderes do Hamas ((Decisão chocante “Em primeiro lugar, porque neste momento não existe nenhum Estado palestiniano sobre o qual Khan possa exercer jurisdição”, escreve Milley.

Redator editorial, que identifica “hipócrita” A igualdade entre os três líderes do Hamas e o primeiro-ministro israelita deixa claro que Netanyahu deve declarar a sua vontade “de submeter-se ao processo que o Tribunal de Haia ameaçou, incluindo a prisão, como ele fez”. Andreotti Com a máfia em julgamento.” E acrescenta: “Desta forma, Netanyahu poderá apresentar argumentos para se defender. Ele foi indiciado anonimamente no dia 7 de outubro, mas aqui A existência do Estado de Israel está em jogo“.

Santoro observa: “Em primeiro lugar, deve-se dizer que para realizar o seu sonho de Netanyahu se render ao tribunal de Haia, Será necessário antes que Israel e os Estados Unidos reconheçam este tribunalnão só porque não o reconheceram, mas mesmo que pudessem ser tomadas medidas contra Estados Unidos da AméricaNa verdade, este último reservar-se-á o direito de o fazer Bombardeio do Tribunal de Haia. Então, pense em quão utópico é o seu sonho.”

Depois o jornalista observa: “Você critica a acusação emitida pelo Tribunal de Haia porque diz que os líderes do Hamas não são representantes de um Estado, porque este Estado não existe e eles são terroristas”. Bom – continue – Se são terroristas, porque é que Netanyahu combate em Gaza como se combatesse um exército? Bombardeia e tortura um povo inteiro, matando 35 mil pessoas. Se Netanyahu cometeu crimes de guerra, ele também deveria Eles foram julgados por crimes de guerra quem o comete.”

“Liberar, libertar Mosul é a capital do ISIS no Iraque – Millie responde – Ele estava lá no mesmo período 40 mil mortos, 5 mil a mais que os palestinos. Houve uma situação muito semelhante a esta lá. Ao lutar com um estado terrorista, cComo você luta contra aqueles que mataram 1.200 pessoas? E recuperar essas 240 pessoas sequestradas? Explique-me por que Estou interessado em saber qual tecnologia você adotará“.

“Ou seja, devo explicar a Israel que tecnologia é usada para combater o terrorismo? – pergunta Santoro – Mas eles são O maior serviço secreto do mundo. “Eles têm habilidades excepcionais para serem capazes de travar uma batalha desse tipo.”

“Olha, isso foi claro para mim – Millie se opõe – eles estão perdendo a guerra.”

“Eles queriam começar uma guerra”, responde Santoro. Eles queriam transformar o que deveria ser uma caça aos terroristas num bombardeamento total da população civil.“.

“E como você iria atrás dos terroristas – insiste Millie – pode me explicar isso?

“Eles mataram 13 mil crianças e mutilaram vários milhares”, continua Santoro.

“Sim, sim, tanto faz”, comenta Millie.

“O que eu teria feito? – confirma Santoro – certamente não o que eles fizeram, eu teria realmente ido atrás dos terroristas.

“Como?” Millie repete.

“Mas se falta mesmo essa informação básica, olha aquela série que eles fizeram…” responde Santoro, que é interrompido por Millie com a mesma pergunta (“Mas qual série? Me conta como”).

Santoro responde: “Nessa série eles explicam como rastrear terroristas e como prendê-los”.

O anfitrião põe fim às idas e vindas Corrado Formelli Que, voltando-se para Milly, comentou: “Digamos assim Há uma longa história de assassinatos seletivos perpetrados por Israel, eliminando tecnicamente um líder após outro“.

“Mas eles são os melhores do mundo nessa área e não têm concorrentes”, comenta Santoro.