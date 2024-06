A data de lançamento do Clockwork Revolution que apareceu online está correta? A equipe do Xbox responde com um meme

Recentemente, um anúncio no IMDB sugeriu exatamente isso Revolução do Relógio por inXile Poderia ser publicado em 2025. Isto foi afirmado em um anúncio compartilhado por um dublador que trabalha em vários videogames futuros. A lista incluía uma série de Datas de publicação E os nomes simbólicos do jogo. Mas não houve confirmação da validade do que foi indicado e agora, de facto, parece haver uma negação.

meme inXile sobre a data de lançamento do Clockwork Revolution

O inXile basicamente confirmou que esta é uma informação completamente falsa postada pelo ator em questão, especificamente usando um meme – que você pode ver abaixo – vindo de Academia Guarda-chuvaa popular série da Netflix.

com precisão O meme diz: “Estou tentando descobrir quando nosso jogo será lançado” e na sequência “Um dublador dá sua data de lançamento no IMDB”. A moral do meme é que ambos os lados ficam maravilhados um com o outro.

A revolução da hora é descrita como Um jogo steampunk em primeira pessoa Que girará em torno da viagem no tempo. O jogo é dirigido pelo diretor do jogo Chad Moore e pelo designer principal Jason Anderson: ambos trabalharam no popular RPG Steampunk Arcanum.

Revolução da Hora será lançada Série Xbox Estará disponível com Game Pass.