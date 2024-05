Ativista iraniano Masih Alinejad: “Meu presidente contratou assassinos para me assassinar. Comemoro sua morte: a liderança é uma bagunça” – A Entrevista

“Quando ouvi a notícia da queda do helicóptero, sem nem saber se meu chefe sobreviveria ou não, comecei a dançar.” Para dizer isso para Abre Ela é Masih Alinejad, jornalista e ativista iraniana, naturalizada na América e fundadora do movimento de protesto contra o hijab obrigatório. Minha liberdade escondidaEle é um dos muitos iranianos que celebraram a morte do autocrata. Esses mesmos corpos, as mulheres e os homens que saíram às ruas durante os protestos contra o assassinato de Mahsa Gina Amini e contra o regime do Aiatolá, celebram há dias a queda do avião que ocorreu na fronteira com o Azerbaijão, onde o Presidente iraniano e representantes estrangeiros O ministro Hossein Amir morreu no domingo. Em algumas áreas do Irão, a notícia da morte do “Carniceiro de Teerão” foi recebida com demonstrações de alegria. Fogos de artifício foram lançados em diversas cidades e imagens satíricas foram publicadas nas redes sociais. A narrativa nas plataformas contrasta com a narrativa “institucional”. Há quem celebre, e há quem participe hoje numa cerimónia em homenagem às vítimas com mais de 20 chefes de Estado e responsáveis ​​de países próximos do Irão. Os protestos anti-regime em 2022 abalaram tão severamente os alicerces da República Islâmica que a divisão já não pode ser sanada. Há muito tempo. Se a morte de Raisi encerra o capítulo da sua controversa presidência, que foi caracterizada por uma dura repressão, por um lado, abre, por outro lado, questões críticas sobre o futuro da liderança iraniana.

Qual foi a primeira coisa que lhe veio à mente quando leu sobre a morte do meu chefe?

“Quando soube da notícia do acidente, sem nem saber se ele sobreviveria ou não, comecei a dançar. Depois entrei ao vivo no Instagram, onde mais de 20 mil pessoas estavam assistindo. Pedi-lhes que ficassem felizes e comemorassem, para que todos pudessem ver a nossa alegria pela sua morte. Depois fui passear pela rua: juntei-me a dois jovens nova-iorquinos que dançavam. Porque para mim representava a morte. Mas nós, homens e mulheres iranianos, representamos a vida. E eu deveria comemorar isso. Principalmente nas ruas de Nova York, onde ele contratou assassinos e os enviou aqui para me assassinar, mas agora estou vivo e vendo-o morrer.”

Sites de mídia social estavam cheios de vídeos de pessoas comemorando sua morte

“Sim, as mulheres feridas dançaram ao ouvir a notícia da queda do helicóptero do Presidente da República Islâmica. Sima e Mercedeh, por exemplo, que ficaram cegas e perderam um braço durante os protestos “Mulheres, Vida, Liberdade”, celebram agora a morte de Raisi, o carniceiro do Irão. Representam as mulheres iranianas que foram oprimidas pelo regime durante décadas. Elas foram presas, estupradas, torturadas e mortas simplesmente por mostrarem um fio de cabelo. O meu chefe representa o apartheid de género e a morte de todas estas mulheres iranianas. Mas agora eles podem comemorar porque o que eles querem é liberdade”.

O que acontecerá agora no Irã?

“A morte de Raisi aumentará o caos que já existe na liderança iraniana. A maioria dos líderes seniores está na casa dos oitenta. Khamenei tem 80 anos. Raisi foi nomeado sucessor do Líder Supremo, mas o seu mandato presidencial não teve muito sucesso no Irão. Sua incompetência e baixo QI eram conhecidos de todos. Depois surgiu outro problema: o Carniceiro de Teerão (antigo chefe do poder judicial iraniano) condenou milhares de presos políticos à morte no início da década de 1980. Ele não era querido pela maioria das pessoas. Atualmente, não há nenhum candidato específico que possa suceder Khamenei. Um nome possível poderia ser o do filho mais velho, Mojtaba Khamenei. Mas ele não é conhecido pela maioria dos iranianos.”

Irão os homens e mulheres iranianos aproveitar este momento para protestar contra a opressão? O que vai acontecer?

“As redes sociais iranianas ainda estão cheias de piadas sobre a queda do helicóptero de Ebrahim Raisi. É assim que os oprimidos se rebelam: com humor. Esta reacção reflecte o sofrimento e a raiva generalizados contra o autocrata pelo seu papel em numerosas violações dos direitos humanos. É por isso que os iranianos continuarão a sua campanha de desobediência civil contra este regime, como fizeram após a morte de Mahsa Amini. Todos protestaremos até termos um Irão livre e secular.”

O que você acha das condolências expressas pelos chefes de estado e de governo ocidentais pela morte do meu presidente?

“Todo mundo que você vê dançando nos vídeos conhece alguém que foi brutalmente assassinado pela República Islâmica simplesmente por mostrar o cabelo ou protestar pacificamente. Não são números ou simples estatísticas: cada um deles tinha sonhos e um futuro. a União Europeia e outros países ocidentais estão a insultar a memória de “Ao enviar mensagens de condolências, o Ocidente ignora as suas atrocidades e não respeita a dor das famílias das vítimas. A verdadeira diplomacia deve dar prioridade aos direitos humanos e à integridade moral, e não honrar o opressor. ”

