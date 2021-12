A usina nuclear de Wiesenheim será reconstruída?

Quando o presidente francês Emmanuel Macron em novembro Ele disse De querer construir novas usinas nucleares, como era esperado em seu país Plano de investimento para reanimar a economiaO Presidente da Alsácia, Frederic Perry, solicitou que a cidade de Wiesenheim fosse considerada como anfitriã. Com uma população de cerca de três mil habitantes, Fessenheim fica na fronteira com a Alemanha e, no que diz respeito à energia nuclear, não é um lugar como qualquer outro: até um ano e meio atrás, abrigava a mais antiga usina nuclear ainda em funcionamento na França , que há décadas é amplamente disputada pelos vizinhos alemães. Ainda hoje ele é considerado um dos símbolos das profundas diferenças de pontos de vista entre a França e a Alemanha sobre o uso da energia nuclear.

Construção de dois reatores de água pressurizada de A usina em Fessenheim Iniciou-se em 1970. Inaugurada sete anos depois, a fábrica tornou-se motivo de orgulho e principal atividade para os moradores da região: empregava mais de duas mil pessoas, e os impostos pagos pela fábrica permitiam financiar escolas, atividades esportivas e infraestrutura da comunidade.

Ao mesmo tempo, quando os reatores estavam funcionando, transmitia Radio Wert Wiessenheim, a primeira rádio pirata da Alsácia, nasceu para protestar contra a Central.

Desde 1986, depois a Desastre de ChernobylWiesenheim também esteve no centro de protestos de ativistas antinucleares em Brisach, a cidade alemã do outro lado da fronteira, que fica ao longo do Reno. Ao longo dos anos, os moradores de Presach relataram supostos perigos relacionados a vários problemas de funcionamento da usina, argumentando que em sua construção os riscos potenciais associados à atividade sísmica da área não foram levados em consideração. Agora, depois de mais de 40 anos de atividade, é só que em andamento desligar, ou seja, o processo de desligamento, que deve terminar em 2041.

No momento do fechamento final do terminal, em junho de 2020, ativistas e moradores de Preisach comemoraram. Para os habitantes da cidade francesa Em vez disso, foi um golpe muito cruel: Perry falou disso como um escândalo “financeiro”, “social” e “econômico”, e nos meses seguintes a população continuou importunar O “impasse financeiro” causado pelo fechamento.

A situação não mudou muito hoje. O prefeito de Presach, Oliver Ryan, disse que considerava “ridícula” a idéia de construir uma nova usina nuclear em Wiesenheim, à luz da possível cooperação entre a França e a Alemanha em projetos conjuntos de energia renovável. De acordo com Ren, Macron pode ter sido anunciado para chamar a atenção antes dos próximos anúncios Eleições presidenciaisMas, como todos os outros candidatos disseram, apoiariam o uso da energia nuclear, caso não pretendessem expandi-la.

A França é um dos principais países da União Europeia que significa para impulsionar Para que a energia nuclear seja incluída no rol das atividades econômicas sustentáveis ​​para o meio ambiente e, portanto, dignas de investimento. Alemanha, que persistiu, no entanto Fique a vontade Como fonte de energia convencional, o carvão – o combustível fóssil mais poluente – está fechando suas usinas nucleares e favorecendo investimentos para a produção de energia a partir de fontes renováveis.

As diferenças sobre o futuro da energia nuclear entre a França e a Alemanha são o foco de um debate mais amplo, também porque esta semana a Comissão Europeia teve que decidir se incluiria a fissão nuclear entre as fontes de energia nas quais vale a pena investir por serem ambientalmente sustentáveis. decisão no entanto adiado Em janeiro, devido a fortes desentendimentos entre os estados membros, começando pelos dois maiores, França e Alemanha.

Em qualquer caso, não é certo que Wiesenheim possa realmente hospedar uma nova usina nuclear precisamente por causa dos riscos sísmicos na área, que foram minimizados na década de 1970. Devemos acrescentar a isso a oposição enfática dos vizinhos: o novo ministro da Economia e Clima da Alemanha, Green Robert Habeck, é um dos políticos que assinou uma carta para comemorar o fechamento da antiga fábrica.