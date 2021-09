Afeganistão, o Talibã voltará à execução e amputação

Turabi, um dos líderes do Taleban na lista negra da ONU, é o responsável pelo sistema prisional. Turabi negou indignação com as execuções anteriores, às vezes realizadas na frente de multidões em um estádio, e alertou o mundo contra qualquer interferência com os novos presidentes no Afeganistão. “Todos nos criticaram pelas penalidades em campo, mas não dissemos nada sobre suas leis e penalidades”, disse Trabel.

“Ninguém nos dirá quais devem ser nossas leis. Seguiremos o Islã e faremos nossas leis de acordo com o Alcorão”, acrescentou. Ele explicou que os juízes, inclusive mulheres, vão julgar os casos, explicando que “cortar as mãos é muito necessário para a segurança”, lembrando que quando foi praticado teve efeito dissuasor.

Ele concluiu que o governo está considerando a possibilidade de implementar sanções publicamente e desenvolverá políticas sobre elas. Quando o Taleban estava no poder, há 20 anos, as execuções de prisioneiros eram geralmente realizadas com um tiro na cabeça por um membro da família da vítima, que tinha a opção de aceitar o chamado “dinheiro de sangue”. para a vida dos condenados. Além disso, a punição para os ladrões era a amputação da mão, enquanto para o crime de roubo na estrada a mão e o pé eram amputados.