“Ele é um irmão terrorista” – Corriere.it

Ele acredita que o homem – que afirma ter bombas – é irmão de Aafia Siddiqui, conhecida como Lady Al-Qaeda, uma terrorista na prisão de Fort Worth, e exige sua libertação. Seu advogado nega envolvimento

Um pistoleiro assumiu Alguns crentes mantidos reféns na sinagoga do TexasCinco quilômetros do aeroporto de Dallas/Fort Worth. por rede Boletins informativos E muitos meios de comunicação americanos, o homem – que afirma ter bombas com ele – será Irmão de um terrorista preso na Base Aérea de Carswell em Fort Worth, Afia Siddiqui, e gostaria de garantir a libertação da mulher nascida no Paquistão conhecida por combater o terrorismo como Senhora Al Qaeda Ele foi condenado a 86 anos de prisão por tentar matar soldados americanos no Afeganistão em 2008.

doença Departamento de Polícia de Colville, onde a sinagoga está localizada, para dar a notícia: Enquanto o post de sábado estava acontecendo, foi transmitido ao vivo na página do Facebook de . Complexo da Casa de Israel, homem – inicialmente identificado como Mohamed Seddiqi Ele supostamente levou o rabino Charlie Citron Walker e três outras pessoas como reféns. Somente através da transmissão ao vivo, foi acompanhado até a interrupção por cerca de 8 mil pessoas, que saibam fala humanaQuem citou Islam e irmã, as primeiras etapas da negociação com a polícia. de acordo com Besta Diária, Contudo, O homem não será o irmão biológico do terroristaMohamed Seddiqi, um arquiteto, e sua advogada, Annette Lamoreaux, disseram ao site americano que não ficariam felizes em se envolver nessa situação.

Agentes do FBI estavam lidando diretamente com o homem preso dentro da sinagoga, explicou a CNN Dara Nelson, sargento da polícia de Colville. nós continuamos operação SWATEle explicou a polícia local no Twitter. Todos os moradores nas imediações foram evacuados. Por favor, evite a área. Repita meu amigo várias vezes Esteja preparado para morrer, mas também mencionou seus filhos e alegou que não queria machucar ninguém. Estou observando de perto a condição dos reféns no complexo Beth Israel em Colleville, O primeiro-ministro israelense Naftali Bennett disse no Twitter:. Oramos pela segurança dos reféns e das equipes de resgate. Até a Casa Branca, explicou um funcionário NBCMonitorando a situação de perto: o presidente Joe Biden, a porta-voz específica de Jen Psaki no Twitter, está constantemente sendo informado.

Bem-estar meu amigo escreveu a decisão Política estrangeira Em um artigo de 2014, ele tinha um Isso desencadeou protestos massivos no Paquistão. O veredicto estava nas primeiras páginas de todos os principais jornais, conforme explicado por um telegrama do Departamento de Estado dos EUA publicado pelo WikiLeaks. Vários artigos condenaram os Estados Unidos e argumentaram que surgiu do preconceito contra os muçulmanos. certamente, ISIS tentou várias vezes trocar meu amigo, que completará 50 anos no dia 2 de março, com os reféns americanos: Ao longo dos anos o governo americano foi mostrado Jornalista James Foley e trabalhadora humanitária Kayla Mueller são libertadosEles foram mortos, mas também o soldado Bo Bergdahl, que foi sequestrado pela rede Haqqani no Afeganistão em 2009 e libertado em 2014.

O neurocientista se formou no Massachusetts Institute of Technology em Boston e recebeu seu Ph.D. pela BrandeisSiddiqui havia retornado ao Paquistão após o 11 de setembro. Foi Khaled Sheikh Mohammed, o mentor dos ataques, que fez o nome sob tortura durante a investigação, revelando que A mulher financiou a Al-Qaeda e trabalhou como repórter para terroristas. Desde então, ela está na lista de terroristas mais procurados do FBI, a única mulher a fazer parte dela.

Ela foi presa pela polícia local no Afeganistão em 2008 porque foi encontrada na posse de produtos químicos suspeitos, cianeto de sódio e manuais para fazer bombas sujas. Ela foi presa pelo FBI na base de Bagram: Só durante o interrogatório consegui pegar uma arma, Tiro de agentes do FBI e membros das forças armadas dos EUA. Ela foi ferida por um soldado, hospitalizada e depois extraditada para os Estados Unidos, onde foi condenada – no final Uma operação que os paquistaneses chamam de farsa – 3 de fevereiro de 2010. Mas meu amigo e sua família sempre negaram qualquer acusação: a mulher, dizem, é vítima de uma manobra americana.

