Alemanha, Scholz vence o último debate antes da eleição – Corriere.it

a partir de Paolo Valentino

A Alemanha vai às urnas no domingo, 26 de setembro. A candidata social-democrata, favorita na corrida para suceder Angela Merkel, vence Armin Laschet, da CDU, e Annalena Barbuk, dos Verdes. Faíscas sobre o clima e salário mínimo

do nosso repórter

Berlim – para resumir, Olaf Schultz estava interessado principalmente em mostrar calma e autoridade. Armin Laschet Ele tentou sair da curva, surpreendentemente trazendo à tona a questão da segurança e se mostrando menos agressivo. Enquanto Annala Barbuk Ele partiu para a ofensiva e não tinha mais nada a perder. mas No final um pouco de sucesso, pelo menos na percepção do público. Candidato democrata socialista Ele também conquistou o terceiro e último lugar Duelo de tv, ou trilha como o novo termo para a campanha eleitoral alemã. De acordo com a pesquisa quente realizada por Sábado 142% dos entrevistados o acharam mais persuasivo do que seu oponente democrata-cristão (com 27%) e o candidato ambientalista, que foi considerado o vencedor com 25%.

uma semana de votação, O Spd de Scholz ainda lidera nas intenções de voto, por 26%, Na frente da CDU-CSU que recupera um ponto, de 20% a 21%, insuficiente Isso é conversa sobre reversão de tendência. Verdes estão atrasados ​​em 16% -17%. Justiça social, mudança climática, epidemias e digitalização Os quatro tópicos principais foram para discussão. Mais uma vez, a política externa foi destacada como a maior ausente nesta campanha. O conflito mais importante foi sobre a questão do salário mínimo garantido Scholz e Baerbock sugerem trazer de € 9 a € 12 por hora.

Uma reparação necessária e importante, para mim será Uma condição para qualquer coalizão governante. O candidato social-democrata disse: É uma questão de dignidade do povo. Candidato do Partido Verde Lembre-se disso Em 16 anos, o fosso entre ricos e pobres aumentou E que uma em cada cinco crianças na Alemanha está abaixo da linha da pobreza: um número inaceitável. Laschet, o herói do sistema do Reno, disse ser contra o aumento, porque é tarefa dos parceiros sociais e não do governo chegar a acordo sobre salários mais justos. Mas foi fácil para os outros dois lembrá-lo de que muitos dos funcionários não eram mais membros da guilda. Scholz e Baerbock defenderam uma carga tributária maior nos grupos de renda mais alta. READ Espanha, Ioni Bellara é a nova líder do Podemos: 88,6% dos 53 mil membros do partido que votaram nas primárias a queriam.

Foi definitivamente o melhor desempenho de Annalena Baerbock, qual qual Muito tarde Ele ganhou confiança e poder de argumentação. Para encerrar, disse ele, estou lutando por um ponto de inflexão em que a defesa do clima não seja mais meia coisa, por uma política que coloque as famílias no centro e por uma política externa orientada pelos direitos humanos no coração da Europa, O único candidato entre os três candidatos a evocar o papel internacional da Alemanha. Entre Schulze e Lachette não houve faíscas da última vez, mas acabou beneficiando o candidato social-democrata que emergiu Sempre calmo e mestre em argumentos. Sobre as possíveis coalizões, Schulz (como os outros dois) descartou qualquer aliança com a AfD, mas também disse: Depois de muitos anos no governo certo, a CDU-CSU passou para a oposição. epitáfio em grande aliança.