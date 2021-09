A grande erupção vulcânica de La Palma nas Canárias

Por volta das 15h10 de um domingo, houvegrande erupção Na cordilheira vulcânica Cumbre Vieja, na ilha de La Palma, no arquipélago das Canárias espanholas, algumas centenas de quilômetros a oeste de Marrocos. As autoridades locais disseram que devido à erupção do vulcão, entre 5 e 10 mil pessoas foram evacuadas em diferentes locais perto do vulcão: no momento não há relatos de feridos e danos a dezenas de casas que foram confirmados.

A erupção de domingo começou na Montana Rajada, que fica na parte central da ilha, em uma área florestal desabitada; Foi precedido por um ligeiro terremoto que senti sobretudo em El Paso, a poucos quilómetros de distância, e desencadeou uma grande explosão. Em seguida, o comitê técnico que estudava o evento explicou que a lava estava vazando de duas fendas a 200 metros uma da outra.

Durante a tarde, a Guarda Civil – a polícia espanhola – desocupou centenas de casas nas cidades de Tazacorte, Fuentalente, El Paso, Mazo e Los Llanos de Aridán, onde vivem cerca de 35.000 pessoas, e aconselhou os moradores a fechar as janelas. Portas externas, sistemas de gás e elétrico antes de sair de casa.

A explosão, que era esperada por uma série de milhares de arrepios leves Desde 11 de setembro passado, causou alguns pequenos incêndios na área florestal ao redor do vulcão. A agência espanhola que lida com a aeronáutica, Enaire, recomendou a proibição de voos na ilha, mas por enquanto a proibição não foi formalizada. A Unidade Militar de Emergência também interveio para gerir a situação, a pedido do Governo local das Ilhas Canárias ao Ministério da Defesa.

Durante uma coletiva de imprensa por volta das 22h30 no domingo (23h30 na Itália) O chefe do governo das Canárias, Angel Victor Torres, disse que o vulcão está liberando de 17 a 20 milhões de metros cúbicos de lava, que flui em direção à costa, onde se espera que cause apenas danos materiais.

Desde o século 15, quando começou a conquista das Ilhas Canárias pela Espanha, ocorreram sete erupções vulcânicas na ilha de La Palma, todas na área do parque Cumbre Vieja. Os mais recentes foram o vulcão San Juan, em 1949, e o vulcão Tinguya, em 1971, com duração de 47 e 24 dias, respectivamente.

