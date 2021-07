Amsterdã, o jornalista Peter de Vries disparou: É sério. Ele estava na “lista negra” de fugitivos

anúncio de emboscada Amsterdam contra o jornalista Peter R. De Vries, Ele levou um tiro na cabeça na área de Lange, em Leedsduerstraat, no centro da cidade, e foi levado ao hospital em Condiçoes difíceis. jornalista, 64 anos, ele participou de um programa de televisão do qual era frequentemente convidado. Polícia prendeu قلت três pessoasIncluindo o autor da emboscada física.

no 2019 De Vries anunciou no Twitter que foi informado pela polícia e funcionários da justiça de que estava presente “lista negra” A partir de criminoso fugitivo. De 1995 a 2012, o historiador A. conduziu programa de TV muito popular em Holanda Em crimes envolvendo casos de alto perfil, ele é considerado um dos jornalistas mais proeminentes em notícias de crime Da Holanda.

Também se sabe que trabalho de detetive Realizado após sequestro de um magnata da cerveja Freddy Heineken Em 1983. Em 2008 ele ganhou Amy Em outro programa de TV, a adolescente americana Natalie Holloway desapareceu durante as férias de 2005.

no momento, de Vries O hospital está localizado em Amsterdam. “Ele está lutando por sua vida”, disse o prefeito da cidade. Fimki Halsima. Houve muitas mensagens de solidariedade, inclusive de altos funcionários europeus. “Este é um crime contra a imprensa e um ataque aos nossos valores democráticos”, disse o presidente do Conselho da UE. Charles Michel. Também Ursula von der Leyen Ele expressou sua proximidade com de Vries e sua família: “Os jornalistas são valiosos para nossas democracias e sociedades.”