Amsterdã, emboscada no meio do mais famoso repórter moribundo – Corriere.it

Emboscada no meio, diante dos olhos de transeuntes desconfiados. Um dos jornalistas investigativos mais famosos da Holanda ficou gravemente ferido ontem à noite em Amsterdã. Peter R. de Vries, 64, tinha acabado de aparecer em um programa de TV em que era um convidado regular e caminhava pela Lange Leidsedwarsstrat quando alguém Atirou nele quatro ou cinco vezes. Em um videoclipe, vemos o repórter que está sem vida no chão com sangue escorrendo de sua cabeça. Então corra para o hospital.

Seu estado é tão sério – Vincent Ferroy, um colega do Crimesite – diz que ficamos chocados. Nos últimos anos, Peter deixou o jornalismo investigativo e agora trabalha com seu filho em um escritório de advocacia. recentemente, No julgamento de Marengo contra a Moko Mafia (A próxima geração do crime organizado operando entre a Holanda e a Bélgica ed), assumiu a função Conselheiro do arrependido Nabil Al-Baqali.





Segundo rumores, a polícia já pode ter parado. Enquanto isso Primeiro Ministro Mark Root O ministro da Justiça, Ferdinand Graberhaus, foi à Agência de Segurança Nacional e Contra-Terrorismo (NCTV) em Haia para uma reunião de cúpula sobre a situação.

De Vries acompanhou em sua carreira centenas de casos e status Ameaçado muitas vezes pelo submundo: Em 2019, ele twittou que as autoridades o informaram que ele havia se tornado alvo de um criminoso foragido.

O repórter ficou conhecido em 1983 por seus artigos sobre O magnata da cerveja sequestrado, Freddy Heineken. Em 2006, ele trabalhou em Aruba, no Caribe, no desaparecimento da americana Natalie Holloway, de 19 anos, que o tornou conhecido nos Estados Unidos. De 1995 a 2012, ele dirigiu um programa de TV popular que lida com assassinatos de alto perfil. READ Netanyahu, primeiro-ministro israelense do Oriente Médio: "A operação em Gaza levará tempo"

Em 2013, Willem Holeder, chefe do sequestro da Heineken, foi condenado por fazer ameaças contra o jornalista. O homem está cumprindo pena de prisão perpétua por cumplicidade em cinco assassinatos. Em 2019, Redouane Taghi, que atualmente está sendo julgado por assassinato, negou publicamente ن A notícia da ameaça de morte de Vries.