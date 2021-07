Haiti, o presidente Moise morto, a primeira-dama é “séria, mas viva”. Um país em caos

Porto Príncipe, 7 de julho de 2021 – Anunciada uma emboscada mortal em لعلان Haiti E o país cai no caos. uma Comando armado Dos ‘mercenários’, alguns falando espanhol, eles mataram cerca de 1 local (7 italianos) em sua residência na noite passada O presidente haitiano Jovenel Moise enquanto sua esposa, a Sra. Martin, Quem notificou a morte em primeiro lugar, é continua vivo . A primeira-dama do Haiti está localizada em condições perigosas Ela está internada em um hospital em Port-au-Prince e está sendo organizada no exterior, possivelmente para Miami, segundo relatos do embaixador do Haiti em Santo Domingo, Smith Augustine, em entrevista coletiva na qual revisou a situação no país e corrigiu a primeira informação de que Martin Moyes havia sido morto.

Em relação à dinâmica do ataque, alguns moradores relataram ter visto pessoas caminhando pela área Homens em camuflagem preta Eles ouviram tiros de armas de alto calibre e observaram drones voando. O portal de notícias InfoHaiti.net publicou uma declaração do Primeiro Ministro, Claude joseph que assumiu a direção do país na atualidade e condenou o que qualificou como “o ato bárbaro, desumano e odioso”.

Sempre o portal também reporta do jornal Miami Herald Que os atacantes “afirmaram que sim Clientes dos deuses dos EUA عملاءDe acordo com um videoclipe feito por pessoas que estavam na casa de Moise, no entanto, um oficial do governo haitiano negou categoricamente a possibilidade de que eles fossem agentes da deusa e afirmou que “estes eram mercenários”.

Estado de cerco

Joseph disse O estado de sítio no país. O facto foi anunciado pelo próprio Primeiro-Ministro numa mensagem transmitida pela televisão, na qual compareceu ao lado do Chefe da Polícia, Leon Charles, e outras autoridades, tendo presidido um Conselho de Ministros extraordinário.

Feche o aeroporto

O Aeroporto Internacional de Port-au-Prince foi fechado ao tráfego e as aeronaves que se aproximavam foram forçadas a voltar ou mudar de curso. Foi o que aconteceu com um avião da American Airlines vindo de Fort Lauderdale que voltou ao ponto de partida. Por sua vez, a empresa haitiana Sunrise Airlines anunciou o “cancelamento de todos os seus voos até novo aviso”.

meses de violência

O assassinato de Moyes acontece no auge dos meses Tensões e violência Em meio a uma crise política. O falecido chefe de estado governou por decreto de janeiro de 2020 em face de desacordo sobre eleições legislativas que efetivamente derrubou o Parlamento. Ele havia saído ontem, porém, informa o portal da Haitian Press Network, do prazo válido para cadastrar os partidos nas próximas consultas públicas, que estão marcadas para setembro próximo.

Acusação de Biden

“Estamos chocados e tristes ao saber do horrível assassinato do presidente haitiano Jovenel Moise e do ataque à primeira-dama Martin. nós devemos Este ato abominável “: Assim Joe Biden Comentando sobre o assassinato de Moyes, expressando-o pêsames Para o povo da ilha do Caribe e ofertas o apoio Enquanto os Estados Unidos “continuam trabalhando por um Haiti seguro”. O pedido foi enviado dos Estados Unidos para uma ligação amanhã, quinta-feira reunião urgente Sobre a situação no Haiti Conselho de Segurança às Nações Unidas. A reunião será a portas fechadas.