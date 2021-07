Haiti: Ariel Henry, eu sou o primeiro-ministro, não Joseph – a última hora

(ANSA) – PORTO PRÍNCIPE, 8 de julho – Ariel Henry, a figura que foi nomeada pelo falecido Presidente Jovenel Moise como Primeiro-Ministro em 5 de julho, se manifestou e afirmou em uma entrevista que ele era, e não Claude Joseph, o primeiro-ministro interino. Que assumiu o poder total após o assassinato do chefe de estado, para ter todo o direito de liderar o governo do país.



Em entrevista ao Le Nouvellliste, Henry explicou que “ele não queria jogar lenha no fogo e aumentar um fogo já perigoso, mas minha nomeação foi publicada no Diário Oficial e eu já estava formando o governo quando eles atacaram a residência presidencial . “



Ele acrescentou que Joseph “fez um bom trabalho e espera-se que continue como ministro das Relações Exteriores na nova estrutura governamental”. Ele destacou que para resolver este problema, “creio que há uma oportunidade de diálogo que nos leva a um acordo e nos permite nos preparar melhor para as próximas eleições” marcadas para 26 de setembro.



Sobre as decisões tomadas pelo atual primeiro-ministro, Henry diz que “algumas delas foram muito precipitadas, como declarar o estado de sítio. Não creio que estivéssemos em posição de exigir isso”.



Ao longo de sua carreira como neurologista, o entrevistado reiterou: “Eu sou o primeiro-ministro, enquanto Joseph era um presidente interino cessante ele retomou o cargo de ministro das Relações Exteriores (nomeado a ele em 2020). Assim, em minha opinião, ele não é mais primeiro-ministro ou há dois primeiros-ministros neste país? (lidar com).