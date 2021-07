O que está acontecendo com o clima e quais são as consequências na Itália

Em Banak, no extremo norte da Noruega, acima do Círculo Polar Ártico, parecia há alguns dias em Siracusa. Atingiu 34,3 graus Celsius, a temperatura mais alta já registrada nessas latitudes. Na Lapônia, o termômetro subiu para 32,5 graus, o que é mais de 15 graus em relação à média do período. Não estamos fazendo muito para desacelerar a atual crise climática. “No ano passado, as concentrações dos principais gases de efeito estufa aumentaram – condenado pelas Nações Unidas – enquanto a temperatura média global tem estado em torno de 1,2 ° C acima dos níveis pré-industriais, perigosamente perto do limite de 1,5 ° C estabelecido porAcordo Climático de Paris“

Calor extremo: o que está acontecendo com o clima e quais são as consequências

De acordo com um estúdio Publicado no Journal of National Academy of Sciences (PNAS), dentro de 50 anos muitos lugares na Terra, especialmente na Ásia, África, Austrália e América do Sul, podem se tornar inabitáveis ​​devido a altas temperaturas potencialmente mortais, com médias de verão superiores a 40 graus c . Este dia acontece no deserto. Você morre de calor, o que não é um clichê. O problema é devastador à medida que se avizinha, porque seu calor extremo também terá um custo em termos de vidas humanas, especialmente para aqueles que vivem nos países mais vulneráveis ​​e que têm poucos recursos para se adaptar, pelo menos em parte, ao aumento das temperaturas. O ar condicionado não é suficiente para lidar com o aquecimento global: quem mais precisa dele no mundo não pode pagar, além disso, o ar condicionado contribui para o aquecimento global.

O problema está relacionado a questões sociais mais amplas: a “qualidade” da casa em que se vive, o trabalho que é feito, a disponibilidade de água e os cuidados de saúde. Não há milhares de anos, mas já no século em que assistimos, no espaço de duas gerações, um aumento das temperaturas globais poderia representar um risco para milhões de pessoas em diferentes regiões do planeta. As temperaturas do deserto podem causar migrações em massa para áreas mais habitáveis ​​com um clima menos opressor, bem como prejudicar a fertilidade da terra, causando sérios problemas de saúde e multiplicando fenômenos naturais extremos (furacões, secas, incêndios, derretimento de geleiras e elevação do nível do oceano. ) Para entender mais, fizemos algumas perguntas a Edoardo Ferrara, físico teórico e meteorologista da 3bmeteo.com.

O calor recorde resultou em centenas de vítimas no Canadá. Mortes repentinas e inesperadas para as quais as condições climáticas extremas são um fator decisivo. Das várias ameaças climáticas que os especialistas associam ao aquecimento global, as ondas de calor são o mais próximo que podemos sentir. Não vamos falar de um futuro distante: os últimos seis anos foram os mais quentes de todos os tempos. o que acontece?

“O aquecimento global é uma tendência bem estabelecida, principalmente a partir dos anos 2000, onde tivemos uma sequência implacável de vinhos aquecidos globalmente. Isso não exclui que ondas de frio ou fases caracterizadas por temperaturas mais baixas possam ocorrer localmente. E mais de” ilhas “ou arcos curtos permanecem num clima global muito quente. Neste contexto, as ondas de calor podem ser mais frequentes e contínuas, facto que também assistimos na Itália. Especificamente, o Mediterrâneo revela-se um dos mais sensíveis e vulneráveis ​​ao clima mudança. Em um ambiente mais quente, em média, a precipitação é frequentemente mais intensa, mas concentrada no espaço, alternando com fases secas mais permanentes. ”

Quais seriam as consequências do calor extremo na Europa e na Itália?

“As consequências mais diretas são certamente ambientais, mas também sociais e econômicas. Em um ambiente mais quente, é claro que algumas espécies de animais e plantas que não estão acostumadas a altas temperaturas vão sofrer. Por outro lado, espécies ‘exóticas’ podem encontrar um habitat ideal, que não é indígena., como vários insetos, incluindo percevejos asiáticos e mosquitos tigre. Ao mesmo tempo, o setor agrícola também pode ser severamente afetado pelo calor: este é o caso atual da Centrosud Itália, que está passando temperaturas bem acima da média por dias, durando vários dias já Não chove com severas secas localmente. O prejuízo econômico é muito grande. A tudo isso se soma o estado de desconforto físico com consequências extremamente negativas para nossos corpos, especialmente para o assuntos mais sensíveis. Para enfrentar o calor, a demanda de energia, que nem sempre é capaz de atender às necessidades exigidas: Não é incomum encontrar falhas de energia durante os períodos de pico devido à alta demanda de energia para o uso de condicionadores de ar. , o aspecto meteorológico: em um ambiente mais quente, há inevitavelmente mais potência disponível para o ar Este é o clima que pode, portanto, ser mais extremo. Por exemplo, tempestades podem ser menos frequentes, mas mais violentas. Por outro lado, no outono, a turbulência do Oceano Atlântico, interagindo com um mar médio mais quente, pode ser caracterizada por precipitações mais intensas.

Parte de nossas terras já está em risco de desertificação hoje?

Na verdade, isso é inapropriado. Mesmo em um ambiente quente, podem cair fortes chuvas, embora alternando com secas maiores. Por exemplo, a precipitação na Sicília estava acima da média após 2000.

Com base na tendência da temperatura nos últimos anos, como você acha que viveremos daqui a vinte anos em uma cidade italiana como Roma ou Milão?

“Teremos que nos acostumar a conviver com temperaturas muitas vezes acima da média, tanto no verão quanto no inverno, mas com consequências claramente mais severas para nossos corpos durante o verão. Além disso, o calor aumenta nas áreas urbanas, onde o desconforto permanece alto mesmo durante as horas da noite, quando o concreto libera calor, o que retarda a queda fisiológica das temperaturas, e muitas vezes aumenta a umidade relativa, aumentando a sensação de calor. Isso não significa que sempre estará quente ou que as temperaturas vão subir. Estão sempre acima da média .: Podem ocorrer fases frias em que as temperaturas ficam abaixo da média, mas vão se tornando cada vez menos frequentes e de curta duração. ”

O planeta está aquecendo há décadas e provavelmente continuará a aquecer. Reduzir as emissões de gases de efeito estufa é a solução para o problema do aquecimento global. Estamos fazendo o suficiente?

“Não, devido à falta de uma visão comum entre os diferentes países, não estamos todos caminhando na mesma direção. A redução das emissões de gases de efeito estufa continua sendo um objetivo primordial, mas os tempos de resposta climática serão longos e o tempo pode já estar se esgotando ”