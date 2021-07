Concurso para professor, novo procedimento excepcional em breve: exame escrito por computador e decreto de apoio à alteração do exame oral

Uma emenda ao decreto de subsídio tão amplamente partilhado entre as forças políticas, que foi incluído entre os “denunciantes”, prevê o lançamento de um procedimento competitivo “simplificado” para o acesso a funções educativas.

Trata-se de uma reformulação do já anunciado concurso regular que segue o curso do concurso que está a ser concluído e destina-se a disciplinas de ciências, tecnologia, engenharia e matemática (STEM).

Prova escrita

Na verdade, a alteração prevê um único teste escrito com questões de múltipla escolha, e visa verificar conhecimentos e habilidades nas disciplinas da categoria do concurso ou o tipo de lugar em que você está participando, bem como em ciência da computação e inglês .

Continuando a seguir o caminho assinalado pelo concurso STEM, o exame será realizado em computador e será composto por 50 questões, 40 das quais relacionadas com os programas previstos no Anexo A do Decreto do Ministro da Educação de 20 de abril de 2020, N . 201 para a categoria de competição individual, 5 em Ciência da Computação e 5 em Inglês.

Cada questão consiste em uma questão seguida de quatro respostas, das quais apenas uma é correta; A ordem das cinquenta perguntas é dada aleatoriamente a cada candidato. A duração do teste é de 100 minutos no máximo

prova oral

Quanto à prova oral, é avaliada com um máximo de 100 valores, e é aprovada por aqueles que obtiveram um mínimo de 70 valores.

recrutamento

De acordo com o que lemos no aditivo, o acordo deve ser formado até 31 de julho de 2021 e as nomeações válidas para o próximo ano letivo.