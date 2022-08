Eu consegui escapar dos sequestradores

Pooja Gude, agora com 16 anos, voltou para casa após 9 anos de sequestro. A menina foi sequestrada em frente à escola em 2013 e desde então não conseguiu encontrar sua família.

Pooja God voltou para casa depois de 9 anos. a garota é Desapareceu em 22 de janeiro de 2013, quando um casal a atraiu na frente de sua escola primária em Mumbai. Segundo Pooja, hoje com 16 anos, Harry de Souza e sua esposa Sonny a abordaram sob o pretexto de oferecer sorvete.

Os dois a carregaram em um carro sob a mira de uma arma, levando-a primeiro para Goa e depois para Karnataka.

Desde então, a vida de Pooja não é mais o que costumava ser.

“Eu parei de ir à escola – disse à imprensa internacional – mas eles me trataram bem. Eles me sequestraram porque queriam um bebê e não podiam ter um bebê. Quando Sonny engravidou, as coisas pioraram para mim. Meu trabalho. “

Após o nascimento do primogênito, os sequestradores forçaram a menina a fazê-lo. Movendo-se com eles para Bombaim. “Estava sempre trancado em casa, às vezes me batiam com um cinto e me davam chutes e socos.

Uma vez eles me bateram com tanta força que minhas costas começaram a sangrar. Eu tinha que fazer o trabalho doméstico, bem como o trabalho fora de casa.

O adolescente disse que tentou fugir várias vezes naqueles anos. “Eu não sabia para onde ir – explicou -. Não tinha celular e não podia roubar o deles.”

No entanto, uma noite Pooja conseguiu ligar o smartphone de um de seus sequestradores.

“Eles estavam dormindo, então aproveitei – disse -. Escrevi meu nome no Youtube e assisti alguns vídeos sobre meu sequestro. Os vídeos mostravam números de telefone para ligar. Resolvi tentar fugir novamente.”

A empregada Pramila Devendra a ajuda. A mulher de 35 anos trabalhava como babá na mesma casa e estava ciente dos abusos de Pooja.

A menina encontrou coragem para Conte a ela sobre o sequestro e peça ajuda.

“Aceitei imediatamente e liguei para um dos números de celular que aparecem nos vídeos. Liguei para a vizinha da minha mãe e contei tudo para ela. Ele fez uma videochamada com minha mãe, então bolamos um plano de fuga.”

A adolescente saiu para trabalhar sob a supervisão de sua empregada cúmplice. Assim que saíram de casa, a mulher a ajudou a embarcar no trem e chegar a Mumbai.

“Eu não achava que poderia encontrar minha filha – A mãe disse chorando -. Perdi toda a esperança, mas os deuses foram tão gentis comigo. Agora queremos recuperar o tempo perdido. Eu não tinha certeza se era ela, mas por dentro eu sentia que estava no caminho certo. Uma vez que nos vimos novamente, não tive dúvidas.”

Em seguida, a família reunida registrou queixa na delegacia. Em seguida, os policiais chegaram à casa dos sequestradores e os prenderam. Pooja agora quer ajudar sua família indo trabalhar.

Seu pai morreu quatro meses antes de ele voltar para casa, então sua mãe e irmãos arregaçaram as mangas para se manterem vivos.

Mas o dinheiro não é suficiente. “Este caso também nos cobrou honorários advocatícios – explicou a mãe do adolescente -. Neste momento, não posso pagar nem um dia de trabalho porque se o fizesse não teria dinheiro para o próximo.”

Mas as dificuldades não afetam a felicidade deste momento. Pooja tenta lidar com o trauma e passa o tempo todo com a mãe que a acompanha mesmo quando ela sai.

“Quero ajudar minha mãe financeiramente e quero retomar meus estudos. Esses são meus desejos para o futuro, nada mais.”