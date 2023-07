Migrantes, Meloni expõe a farsa da UE: prioridades esquecidas

A tarefa da primeira-ministra Georgia Meloni em Bruxelas foi um longo processo de mediação sobre a redistribuição dos migrantes entre os países da União Europeia e a questão da ajuda aos países de partida. É uma pena que Viktor Orban e Mateusz Morawiecki, os presidentes da Hungria e da Polônia, que quebraram o acordo, tenham aparecido. Os dois presidentes não querem que a lei preveja o reassentamento compulsório ou compensação econômica para os países adversários. Um acordo que a Itália já havia votado durante uma cúpula de ministros do Interior há vinte dias. Um golpe inesperado dos dois países, com quem Meloni sempre teve boas relações. Foi justamente pelas excelentes relações que o primeiro-ministro italiano tentou mediar ao extremo, mas a tentativa não teve sucesso. Tentei chegar a um acordo, mas não há acordo. Meloni disse que a única opção indicada é adotar os resultados da Presidência do “Conselho Europeu” e não os resultados do Conselho Europeu, que vincula todos os 27 países, mas depois acrescentou: “Nunca me decepcionei com aqueles que defender seus interesses nacionais. A escolha da Polónia e da Hungria não tem a ver com aquilo que é a minha prioridade em matéria de migração, ou seja, a dimensão externa, mas sim com a dimensão interna, ou seja, o Pacto de Migração e Asilo. A posição deles é diferente da nossa porque todos nós defendemos nossos interesses nacionais, mas também temos necessidades diferentes geograficamente.” Meloni então lançou um soco na União Européia como um todo: “A União Européia nasceu para vincular estratégia de matérias-primas e fornecimento de energia. estamos mais expostos a matérias-primas e suprimentos de energia, mas sabemos como cozinhar insetos. Eu diria que precisamos voltar às prioridades que pertencem a um grande ator político global.”

Se Meloni tenta mediar, Salvini escolhe um caminho menos favorável: “Espero que a Europa passe das palavras aos atos porque milhares estão desembarcando. Sei que Meloni e Tajani exigem o máximo. Não sei se Paris, Bruxelas, Varsóvia, Budapeste ou Berlim são os culpados, mas eles continuam piorando na Itália e os prefeitos italianos estão com problemas. Estou menos interessado em falar do zero: como pagamos condomínios na Europa, mas só temos problemas na Itália, peço que façam alguma coisa. Nas últimas horas, 2 ou 3.000 pessoas desembarcaram. Um verão como este não pode ser imaginado: enquanto isso, todos os países europeus concordam em participar dos milhares de migrantes que chegam à Itália. Quem quiser pode fazer hoje, mesmo que os poloneses não concordem”.

Orban e Morawiecki pedem uma alteração ao regulamento já aprovado estipulando o princípio da unanimidade que define o acordo de todos os Estados-membros da UE, e que constitui uma das regras de votação em vigor no Conselho. um pedido não aceito pelo Conselho; Assim, a votação manter-se-á por maioria qualificada. A única nota positiva: a abertura do chamado Piano Mate, ou seja, assistência econômica aos países de saída para prevenir imigrantes. “A dimensão externa, na qual trabalhamos desde a Tunísia, inclui todos os países. Há um consenso unânime sobre isso”, declarou a primeira-ministra, Giorgia Meloni, em um ponto de imprensa no final da cúpula da UE. “Acho que temos que continuar trabalhando nisso porque todos entendem que é a única maneira de encontrar uma solução que funcione para todos”, acrescentou. Por isso, um encontro com Morawiecki está marcado para quarta-feira, em Varsóvia.