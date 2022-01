Assim, a Dinamarca separou as crianças inuit de suas famílias – Corriere.it

A experiência social fracassada dos ex-colonos que transplantaram 22 crianças: as vítimas agora querem indenização

Helen Thyssen tinha 7 anos e seus olhos se encheram de lágrimas quando ela se perguntou no MS Disco por que sua mãe decidiu mandá-la embora naquele dia triste em 1951. Eu estava com o coração partido, Thyssen, 77, lembrou recentemente. com a CNN. Thiesen estava entre 22 crianças inuítes levadas de suas casas no Ártico, no gelo da Groenlândia, sem saber que acabariam nas mãos dos colonos dinamarqueses para fazer parte do Então o experimento social falhou. Crianças com idades compreendidas entre os 5 e os 9 anos que, em muitos casos, nunca mais verão a sua família.

Na época, a Groenlândia era uma colônia dinamarquesa e os inuits já sofriam de extrema pobreza e altas taxas de mortalidade. O objetivo era levar as crianças para Copenhague Para transformá-los em pequenos dinamarqueses que mais tarde se tornaram a principal classe dominante na Groenlândia, explicou Einar Lund Jensen, pesquisador do projeto no Museu Nacional da Dinamarca e coautor de um relatório recente sobre o experimento. Assim, o governo dinamarquês tentou modernizar a colônia do Ártico, Esperando preservar seus interesses enquanto os movimentos de descolonização se espalham pelo mundo.

Muitas famílias concordaram relutantemente em enviar seus filhos: o fizeram apenas prometendo que teriam melhores condições de vida. No entanto, as coisas não aconteceram assim: os jovens muitas vezes acabavam em famílias indesejadas, separados uns dos outros e de suas famílias de origem.

Ao chegar à Dinamarca por quatro meses, Antes de serem confiadas às suas famílias, as crianças foram alojadas em Fedgaarden, o campo de férias da Save the Children No sul da península de Vedet.

Depois de um ano e meio, a maioria das crianças foi mandada de volta para a GroenlândiaUm orfanato administrado pela Cruz Vermelha Dinamarquesa, em Nuuk, eles foram separados dos groenlandeses e suas famílias e proibidos de falar sua própria língua. Muitas dessas crianças, que os groenlandeses consideravam estrangeiras, voltaram para a Dinamarca já adultas. Metade deles cresceu com doença mental ou teve problemas de abuso de substâncias.

Eles tiraram nossa identidade e nossa família denunciou Christine Heinsen, 76, que, com Thiesen, é um dos Seis sobreviventes estavam entre os participantes do experimento social.





Depois de várias prensas, Somente em 2000 o governo dinamarquês pediu desculpas, Mas sem referência a qualquer compensação possível



.

três semanas atrás, No final de dezembro, o advogado das vítimas, Mads Krueger Bramming, apresentou um pedido de indenização equivalente a 33 mil euros cada no Tribunal Distrital de Copenhague.. Os seis acusam o Estado dinamarquês de agir em violação da lei dinamarquesa existente e dos direitos humanos.

O ministro dinamarquês de Assuntos Sociais anunciou em entrevista à CNN que o governo está considerando o pedido de indenização: o aspecto mais importante para o governo dinamarquês foi o pedido oficial de desculpas às crianças mais velhas e suas famílias pela traição que sofreram. . E é uma responsabilidade que nenhum governo anterior teve, observou Astrid Cragg.

Thyssen esteve zangada com sua mãe a maior parte de sua vida. Ele me explicou que achava que não me queria. Ele não descobriu a verdade até 1996, quando Thiessen tinha 46 anos. Foi Tyne Braild, assistente social dinamarquês, escritor e personalidade do rádio que revelou a ele. A verdade não desfez o enorme dano que ela causou, mas aliviou a dor que começou a bordo do MS Disko em 1951. Pelo menos agora você sabe por que sua mãe a chutou para longe.