18 de janeiro notícias sobre o vírus corona

“A partir das 14h de hoje, terça-feira, 18 de janeiro, os viajantes sem faixas verdes, com destino à península, também podem atravessar Estreito de Messina com frases. A decisão permanece em vigor até o fim do estado de emergência”. Presidente dirigiu-se em 5 de janeiro ao primeiro-ministro Draghi. A mesma faculdade é reconhecida para os habitantes das pequenas ilhas da Sicília”. bem como para comunicações de e para as pequenas ilhas da Sicília.”

O despacho do Governador também estabelece que “As pessoas que utilizam navios abertos para comunicações marítimas no Estreito de Messina em automóveis ou outros meios de transporte são proibidas de sair do mesmo meio durante o trânsito. é uma questão de pedestres, eles são obrigados a permanecer em áreas públicas abertas.” Para os barcos, pelo contrário, é proibido o acesso a salas fechadas. indicado primeiro Máscara FFP2. “Vamos acabar com isso – declara Musumeci – injustiça boba Especialmente à custa dos passageiros da Sicília. Uma regra discriminatória para o governo central que já estávamos apelando há duas semanas, para que possa ser abordada. É um absurdo que na península todo cidadão sem vacina se desloque de uma região para outra, enquanto para se deslocar da Sicília para a Calábria é preciso apresentar o certificado verde. Todo mundo sabe que eu nunca fui generoso sem vacina, mas aqui até a afiliação da Sicília com o resto da Itália é questionada. Espero que o meu colega Okyoto da Calábria – a quem anunciei a minha iniciativa – pretenda adoptar o mesmo procedimento. Roma deve parar de parecer arrogante ou distraída em relação aos direitos dos sicilianos.”