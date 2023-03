Alarme nuclear na França, 320 soldas com risco de falha detectadas em reatores: situação

em FrançaA empresa de energia EDF descobriu que havia 320 soldadores em risco de falhar em seu trabalho Central nuclear. Agora, iniciará um amplo processo de verificação que deve atingir 90% das usinas até o final do ano.





Usinas nucleares francesas, situação

A situação foi denunciada através de um comunicado enviado à Autoridade Nacional de Segurança Nuclear após a descoberta recente de uma grave fissura no reator. caneta 1, No Departamento de Marinha do Sena.

"A Asn toma nota deste novo desenvolvimento da estratégia e acredita que é responsabilidade da EDF implementá-la", disse a Autoridade Reguladora Nuclear em um comunicado.





Pedido de Asn ao Edf

No passado, Asn pediu à gigante energética francesa que “revisasse sua estratégia” para resolver os problemas enfrentados pelas usinas nucleares na França desde 2021. O país convertido possui 56 reatores nucleares.

Assim, a EDF anunciou análises mais aprofundadas de quase todos os seus complexos nucleares.

Uma rachadura em um dos reatores nucleares de Penly 1

A preocupação na França com o estado das usinas nucleares começou a crescer há cerca de dez dias, quando a referida rachadura foi descoberta no reator nuclear da usina. Pinley 1.





A rachadura, considerada “maior do que o esperado” e devido à corrosão, foi relatada como uma solda de circuito de emergência. Segundo o chefe do serviço de segurança francês, Bernard Dorochuk, trata-se de um “problema grave”.

O tamanho do entalhe foi definido como “extremamente significativo, medindo 23 mm de tamanho e tendo uma espessura total de 27”.

"Estas não são pequenas rachaduras", enfatizou Doroszczuk. O episódio representa um novo golpe duro para a EDF, cujo parque nuclear foi severamente afetado desde 2021 por fenômenos semelhantes.





O grupo disse em um comunicado que detectou um “defeito de corrosão significativo” no tubo de emergência usado para resfriar o reator em situações de emergência.