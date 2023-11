Agora ele tem um mês para devolver uma quantia chocante

Em Dorset, um condado localizado na parte sudeste da Grã-Bretanha, ocorreu um caso bastante singular. Uma policial encarregada da sala de provas circunstanciais da delegacia roubou para financiar suas compras compulsivas. Como reportado Correio diárioOs roubos ocorreram entre outubro de 2018 e março de 2022.

Crimes

O trabalho de Lisa Arnold era catalogar as evidências apreendidas por seus colegas: no entanto, a mulher de 53 anos estava acostumada a vasculhar os achados em busca de dinheiro e outros bens valiosos e depois colocar os selos de volta no lugar. Apesar dos riscos, a policial continuou roubando durante vários meses e conseguiu contornar os controles.

A mulher foi presa em 18 de março de 2022, graças a denúncia de colegas. Posteriormente, uma busca à sua casa levou à descoberta de 17.000 euros escondidos no seu guarda-roupa. Após sua prisão, Lisa Arnold admitiu ter usado fundos desviados para pagar dívidas decorrentes de compras. A mulher explicou que desenvolveu esse hábito após se separar do marido.

a operação

Em janeiro passado, o tribunal condenou-a a 24 meses de prisão. No entanto, em breve poderão ser acrescentados mais 9 meses a este período se a mulher não conseguir reembolsar parte dos bens roubados no prazo de 28 dias. O total dos seus furtos ascende, na verdade, a cerca de 63 mil euros, pelo que a polícia terá de começar a devolver parte o mais rapidamente possível.

Estas são as palavras do Juiz Evans: “As suas acções tiveram um impacto devastador na percepção pública da nossa polícia. Seus colegas confiavam nela. “Tais crimes contrastam fortemente com os padrões de qualidade esperados dos nossos agentes.”

Leia o artigo completo

Em Leggo.it