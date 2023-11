Israel – O Hamas está em guerra, as notícias de hoje | Israel recebe hoje a lista de reféns a serem libertados: “Uma menina é libertada sem a mãe e o Hamas viola os acordos”.

para Dr.. Frattini, repórter; L. Cremonesi e A. Nicastro, dois repórteres e a equipe editorial online

Notícias de domingo, 26 de novembro, sobre o conflito entre Israel e o Hamas, ao vivo. Israel recebeu uma lista de reféns que o Hamas irá libertar hoje.

• É o 51º dia de guerra: mais de 14.800 palestinos foram mortos, incluindo 5.600 crianças, segundo o Hamas. Em Israel, 1.200 pessoas foram mortas no ataque ocorrido em 7 de outubro.

• A libertação do segundo grupo de reféns foi adiada: à noite, 13 israelitas e 7 estrangeiros foram libertados, em comparação com 39 palestinianos.

• Palavras e abreviaturas para compreender o conflito: Aqui está o glossário.

• A história do conflito entre palestinos e israelenses, explicada aqui.



08h06 – “12 dos reféns não precisam de cuidados urgentes.” O diretor do Hospital Infantil Sufra do Centro Médico Sheba anunciou hoje que as condições de 12 dos 13 reféns ontem libertados pelo Hamas, ou seja, aqueles que pernoitaram no estabelecimento de saúde, não necessitam de tratamento urgente. Isto foi relatado pelo jornal Haaretz. O professor Itai Pesach disse: “Os horrores do cativeiro são claros para eles, mas nada disso requer intervenção médica urgente e imediata”. A décima terceira pessoa a ser libertada ontem foi Maya Regev, de 21 anos, que foi sequestrada no festival de música Supernova com seu irmão Itay ainda mantido como refém, e que foi transferida para o Centro Médico Soroka em Beersheba para tratamento médico. a condição é atualmente estável, lemos no The Times of Israel.

07h50 – "O Hamas violou o acordo e libertou uma menina sem a mãe." Uma menina foi libertada sem a mãe. Assim, o Hamas violou os termos do acordo alcançado com Israel para libertar 50 reféns israelitas em quatro dias em troca de uma trégua e da libertação de prisioneiros palestinianos numa proporção de um para três. As autoridades israelitas relataram isto, referindo-se ao facto de o Hamas ter libertado a menina de 13 anos, Hila Rotem, sem a sua mãe, Raya, que ainda está nas mãos dos raptores. O tio dela recebeu a menina nas últimas horas. "Hela volta para casa sem a mãe Raya, que ainda está presa. O Hamas violou gravemente o acordo e separou mãe e filha", dizia um memorando das autoridades israelenses republicado pelo site de notícias Walla.

07h30 – Israel recebe a terceira lista de nomes de reféns que serão libertados Israel recebeu a terceira lista de reféns com divulgação prevista para hoje. Um funcionário informado disse ao The Times of Israel sob condição de anonimato. O Gabinete do Primeiro Ministro afirma que Israel informou as famílias cujos entes queridos estão na lista entregue pelo Qatar, que fez a mediação entre Israel e o Hamas. Este será o terceiro dia de uma trégua de quatro dias. O Catar expressou a esperança de que a trégua seja estendida ainda mais com a libertação de mais sequestrados.

07h24 – Hamas liberta mais 4 reféns tailandeses Ativistas do Hamas libertaram mais quatro reféns tailandeses sequestrados no sul de Israel em 7 de outubro. Eles são Natthavon Onkayo, Kumkret Chombwa, Anusha Angkayo e Mani Gerashat. As autoridades israelitas transferiram os quatro reféns estrangeiros para o Centro Médico Shamir para receberem tratamento médico e psicológico. A primeira-ministra tailandesa, Sritha Thavisin, disse que os quatro estão bem de saúde. A embaixada de Teerã em Bangkok disse que contribuiu para a libertação dos cidadãos tailandeses ao entregar uma lista ao Hamas. A lista foi acordada com o Ministério das Relações Exteriores e o Presidente do Parlamento tailandês.

02h25 – Israel recebe a lista de reféns que serão libertados hoje O Gabinete do Primeiro-Ministro israelita recebeu uma nova lista de reféns que deverá ser libertada hoje pelo Hamas. A mídia noticiou isso, explicando que o governo já havia tomado medidas para informar as famílias das pessoas que seriam libertadas hoje.

02h08 – Al-Sharq Al-Awsat: As Nações Unidas chegam 200 caminhões de ajuda à Faixa de Gaza 61 camiões que transportavam material médico, alimentos e água entregaram a sua carga no norte de Gaza, onde uma pausa nos combates permitiu a entrada de ajuda na zona costeira sitiada. O Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA) disse em comunicado que outros 200 caminhões foram enviados para a Faixa de Gaza vindos de Nitzana, Israel, e 187 deles cruzaram a fronteira. O comunicado afirma que 11 ambulâncias, três ônibus e uma cama plana foram entregues ao Hospital Al-Shifa, que testemunhou intensos combates nos últimos dias, "para ajudar nas evacuações". Ele acrescentou: "Quanto mais durar a trégua, mais agências de ajuda poderão enviar mais ajuda para e através de Gaza", agradecendo às Sociedades do Crescente Vermelho Palestino e Egípcio. No dia anterior, quando começou uma trégua temporária entre Israel e o Hamas para facilitar a troca de reféns e prisioneiros, 137 camiões entregaram ajuda a Gaza, segundo as Nações Unidas. "Saudamos a libertação de mais reféns hoje e renovamos o nosso apelo à libertação imediata e incondicional de todos os reféns. Esperamos que a libertação de mais detidos palestinianos traga alívio às suas famílias e entes queridos", disse Ocha.

01h49 – Asharq Al-Awsat: 39 prisioneiros palestinos libertados retornam para suas casas A Autoridade Prisional Israelita anunciou ontem ter libertado 39 prisioneiros palestinianos, depois de o movimento Hamas, que governa a Faixa de Gaza, ter libertado 20 reféns ao abrigo de um acordo que entrou em vigor na sexta-feira. O acordo deverá durar quatro dias e permitir a libertação de 50 reféns do Hamas e 150 prisioneiros palestinos. Em Jerusalém Oriental, ocupada e anexada por Israel, foi realizada uma celebração secreta para os prisioneiros libertados, todos eles mulheres e jovens com menos de 19 anos, na presença da polícia israelita. Membros das forças de segurança israelenses usando botas, capacetes e armas eram especialmente numerosos na casa de Israa Jaabis, 39 anos, o prisioneiro mais famoso da lista. A sua imagem, agitando os dedos atrofiados e o rosto parcialmente queimado num tribunal israelita, é regularmente utilizada em manifestações ou para ilustrar o sofrimento dos prisioneiros palestinianos. Ele disse aos repórteres na sala de estar da família no bairro de Jabal Mukaber, onde mora, com seu filho Moatasem, de 13 anos: "Tenho vergonha de falar sobre alegria quando toda a Palestina está sofrendo". Ele pediu a libertação de todos. A Sra. Jaabis foi condenada a 11 anos de prisão por detonar uma botija de gás que transportava na mala do seu carro num posto de controlo em 2015, ferindo um polícia. A organização não governamental Addameer, que lhe forneceu um advogado, informou que ela sofreu queimaduras superiores a 50% do corpo. Segundo as autoridades palestinas, ele precisa agora de seis cirurgias. No resto da Cisjordânia, ocupada por Israel desde 1967, houve alegria e sobretudo palavras de ordem elogiando o Hamas, que é classificado como organização terrorista pelos Estados Unidos, pela União Europeia e por Israel. Foi este movimento islâmico, o arquirrival da Fatah liderado por Mahmoud Abbas, Presidente da Autoridade Palestiniana, e cuja autoridade se estende apenas a algumas áreas da Cisjordânia, que negociou um acordo de troca de reféns com Israel. "Izz al-Din! Izz al-Din!", gritava a multidão, referindo-se às Brigadas Izz al-Din al-Qassam, o braço armado do Hamas. Na noite de sexta-feira, centenas de palestinos gritavam "Nós somos seus homens, Deif" ou "Queremos o Sinwar", referindo-se a Muhammad Deif, o esquivo comandante da ala militar do Hamas, e a Yahya Sinwar, o líder do movimento em Gaza. para prisioneiros, informou que 17 palestinos foram presos no mesmo dia.