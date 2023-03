Por que Trump corre o risco de ser preso e o que Stormy Daniels tem a ver com isso?

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, havia anunciado sua prisão, marcada para terça-feira, 21 de março, pedindo a seus apoiadores que “se manifestassem” em sua defesa. Trump não disse por que foi preso, mas apontou o dedo para “a advogada corrupta de Manhattan”. Os promotores de Nova York estão investigando o suposto papel do ex-presidente em um esquema de pagamentos negros vinculado à Organização Trump.

Pagando a estrela pornô Stormy Daniels

A história traz de volta aos holofotes Stormy Daniels, a estrela pornô que recebeu um pagamento de US$ 130 mil em outubro de 2016, pouco antes da eleição que coroou Trump. O número foi usado para impressionar uma mulher nascida Stephanie A. Gregory Clifford permanecer em silêncio sobre seu suposto flerte de 2006 com Donald. Trump sempre negou publicamente qualquer ligação com a estrela pornô.

Foi pressionado na época por Michael Cohen, advogado de Trump e “ex-assessor do presidente”: cabia a ele intervir para resolver situações espinhosas como o caso Stormy Daniels. O dinheiro foi devolvido a Cohen – os investigadores hipotetizaram – alterando as contas da Trump Organization: falsificar esses dados é crime no estado de Nova York. Em 2018, Cohen foi condenado a 3 anos de prisão. O advogado se declarou culpado de sonegação de impostos e violação das regras de financiamento da campanha presidencial.

As acusações contra Trump

Recentemente, o The New York Times escreveu que os investigadores ofereceram a Trump a possibilidade de comparecer perante um grande júri: a passagem, segundo o jornal, indicaria a iminência de uma acusação. A acusação de impeachment contra Trump pode assumir várias formas: o comportamento fraudulento pode ser funcionalmente considerado uma violação ou uma intenção de violar as regras de financiamento de campanha. A Organização Trump registrou os pagamentos a Cohen como honorários advocatícios em seus registros internos. O ex-presidente sempre negou saber do pagamento. Trump corre o risco de se tornar o primeiro ex-presidente a ser acusado.