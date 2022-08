Líder da Al-Qaeda atingido em um ataque de drone – Corriere.it

A partir de Giuseppe Sarsena, correspondente em Washington

Operação da CIA no Afeganistão, em Cabul: Bônus de US$ 25 milhões do Departamento de Estado depende de Al-Zawahiri. Ele assumiu o lugar de Bin Laden

Às 6h30 de domingo, 31 de julho, um drone sobrevoou uma casa em Cabul, no Afeganistão. Lá Ayman al-Zawahiri, o primeiro homem da Al-Qaeda, está escondido (Aqui está a história da foto) após o assassinato de Osama bin Laden. De uma base americana, especialistas da CIA manobram a aeronave e a direcionam para o alvo. Lightning e al-Zawahiri mortos por pelotão de fuzilamento. O presidente Joe Biden anunciou ontem à noite aos americanos com estas palavras: A justiça foi feita

. Permitiu que a operação planejada de seis meses expulsasse do campo de batalha um dos inimigos mais perigosos do povo americano. E tenho uma mensagem para todos os terroristas. Não importa onde você se esconda, nós o encontraremos e o derrubaremos. Sem dúvida, um sucesso importante para o presidente dos EUA, a apenas um passo da conquista de maio de 2011, com Barack Obama como presidente e o próprio Biden como vice, e o assassinato de Bin Laden em Abbottabad, no Paquistão.

O líder americano também enfatizou que não houve vítimas civis.

Um porta-voz do Taleban no poder no Afeganistão protestou, dizendo que os acordos de Doha, que abriram o caminho para a mudança de guarda em Cabul, proíbem ataques dos americanos. No entanto, nota-se de Washington que os Estados Unidos deixaram claro que perseguirão os terroristas que ainda estão em solo afegão. Além disso, os relatórios secretos de inteligência são umaAl-Zawahiri estava escondido em um prédio Que pertence a uma figura importante do regime talibã, Sirajuddin Haqqani. Segundo algumas fontes, o filho e o cunhado de Haqqani foram mortos no ataque. A blitzkrieg representou uma mudança de ritmo na estratégia de contraterrorismo dos EUA. O Pentágono decidiu não usar forças especiais, como aconteceu com Bin Laden. Todo o plano será preparado e gerenciado pela CIAClaro que em cooperação com o Departamento de Defesa e sob a supervisão do Conselheiro de Segurança Nacional Jake Sullivan. Os Estados Unidos caçavam al-Zawahiri há pelo menos trinta anos, mesmo antes de o Doutor planejar o ataque às Torres Gêmeas com Bin Laden, em 11 de setembro de 2001. READ Vírus corona no mundo, a América tem quase 200 milhões de vacinas. Registre ferimentos na Índia

O próprio Biden lembrou o caminho de um ideólogo terrorista: da atividade subversiva no Cairo, sua cidade natal, à declaração de uma guerra mundial contra todos os inimigos do Islã. Em primeiro plano está Israel e seu inimigo distante, os Estados Unidos. No final, o novo homem da Al-Qaeda perdeu influência na constelação do islamismo radical. Mas o presidente dos EUA disse que continua sendo uma ameaça à segurança dos Estados Unidos. Uma recompensa de US$ 25 milhões ainda está pendente para ele. No entanto, a operação do sábado tem grande valor simbólico e certamente terá um profundo impacto na opinião pública. Apenas alguns dias atrás, a Associação das Vítimas do 11 de Setembro protestou em voz alta que Donald Trump organizou um torneio de golfe patrocinado pela Arábia Saudita em seu clube em Nova Jersey. Um sinal de que as torres gêmeas ainda estão vivas na sociedade americana.

Assim, o assassinato de Al-Zawahiri é também uma forma de acrescentar uma parcela de justiça e de mitigar o trauma mais grave sofrido pela América no pós-guerra. As televisões estão retomando seu papel no planejamento do ataque. Astúcia satânica. A ideia de enviar pilotos kamikaze para treinamento em escolas de voo americanas foi enviada. O projeto maluco de matar civis, porque Al-Zawahiri não é um ocidental inocente. Vamos ver se esse processo ajuda a fechar a temporada. Certamente no nível político um resultado importante do governo Biden. No ano passado, o presidente foi ofuscado por críticas à forma como os soldados americanos fugiram às pressas de Cabul. Imagens de pessoas que caíram de aviões em fuga irritaram a indignação dos americanos. Muitos analistas, e não apenas republicanos, acusaram o presidente não apenas de trair os afegãos que cooperaram com os Estados Unidos durante anos, mas também de obstruir a possibilidade de combater as formações terroristas no terreno. Biden e a inteligência em terra responderam com uma operação recém-considerada, mostrando simultaneamente que mantinham as antenas necessárias para funcionar sem falhas. Não vamos parar, não termina aí. Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para garantir a segurança do povo americano, concluiu Biden, em uma noite que ficará na história. READ "Essa bagunça é um grande erro, mas nós o apoiamos."