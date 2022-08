Guerra da Ucrânia Rússia, as últimas notícias de hoje sobre a crise. diretamente

Russos atacam região de Donetsk, 3 civis mortos

Três civis foram mortos e outros três ficaram feridos, ontem, após um ataque das forças russas na região de Donetsk, no leste da Ucrânia: o chefe da Administração Militar Regional, Pavlo Kirilenko, anunciou via Telegram. A carta diz: “Em 1º de agosto, os russos mataram três civis na região de Donetsk: dois em Marinka e um em Solidar. Outros três ficaram feridos”. O chefe do gabinete presidencial de Kyiv, Andrei Yermak, disse em entrevista à rádio pública japonesa NHK, que a Ucrânia nunca faria concessões em relação à independência e à sua integridade territorial. “Nesta guerra, nunca faremos concessões em termos de independência, integridade territorial e soberania”, disse Yermak, segundo o Ukrinform. Yermak enfatizou que os próximos meses serão cruciais para as forças ucranianas no campo de batalha, observando que um conflito prolongado pode ser do interesse das forças russas. Ele explicou que, se os combates continuarem até o inverno, será difícil para a Ucrânia recuperar seu território. Cerca de 41.170 soldados russos foram mortos na Ucrânia desde o início da invasão, segundo o exército de Kyiv. Em sua atualização das perdas sofridas por Moscou até agora, os militares ucranianos indicam que 223 caças, 191 helicópteros e 793 drones também foram abatidos. O Ukrinform relata isso. Além disso, as forças de Kyiv afirmam ter destruído 1.768 tanques russos, 936 sistemas de artilharia, 4.014 veículos blindados, 15 navios e 174 mísseis de cruzeiro.