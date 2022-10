PD, ataques em rajadas da velha guarda. “Slap the Soldier” de Nazareno- Corriere.it

De Bindi a D’Alema, Bersani e Cacciari, na festa de preparação da conferência, críticas vieram do passado

Além de ficar calado sobre algo e fingir que nada aconteceu, o que é sugerido pelo antigo provérbio como um exemplo de boa moral. Aqui é como se na casa do enforcado, ou seja, nos dias de luto, a certa altura os representantes das cordas começassem a martelar o interfone. Porque isso é um pouco o mesmo que nas salas da sede da Partido Democrataque se prepara para apertar o botão “play” em um longo e complexo processo que levará a uma nova conferência e novo secretárioEles vivem a seqüência de “velhas glórias” do passado. Assim, com o momento conveniente da análise da “pós-verdade” e com a certeza de não poder acusar você de um erro de diagnóstico – tanto já foi feito, e eleições bem feitas – eles quebram um jogo já reduzido em mil pedaços . Sugira como remontá-lo.

À lista, depois de dias, foi dominada pela chamada para “dissolver” o Partido Democrata em um novo “algo” promovido Rosie Bindi Junto com intelectuais como Massimo Cacciari e Tommaso Montanariontem Massimo D’Alema. Poucos dias após o lançamento do primeiro governo pós-Miss Al-Masina foi o primeiro ex-comunista do Palazzo Chigi – que era um líder muito confiável do Partido Democrata, embora não gostasse muito dele (“É uma fusão ruim”, dezembro de 2008) – Coloca a folha de volta na concha e puxa a espada imediatamente. entrevista por Acontecendo todos os diaso ex-primeiro-ministro, que apoiou e apoiou a necessidade de um acordo com o Movimento Cinco Estrelas Giuseppe Conte, bombardeando uma fortaleza já em chamas. “Os líderes do Partido Democrata pensaram que o fim de Draghi desencadearia uma onda de popularidade no país, ofuscando Conte e a liderança do Partido Democrata, a força mais leal a Draghi, a ser o primeiro partido. Não sei que relações têm os dirigentes do Partido Democrata com a empresa italiana. Eu até me pergunto onde eles pegam o café da manhã.” READ Foi identificado o corpo de uma criança de 15 meses que se afogou no Canal da Mancha: ele é um jovem imigrante curdo

Em suma, para D’Alema, o erro pré-eleitoral do PD letão foi abandonar Conte. Pelo contrário, no momento dos primeiros ventos de crise sobre o governo Draghi, “poderia ter sido mais próximo dele, e ter servido de apoio para ele em alguns pedidos bem fundamentados das cinco estrelas e assim evitou a crise”. se em Partido Democrata Originalmente, os ataques do passado glorioso eram limitados a ataques destinados apenas à ‘criatura’ Ciríaco de Mita, que ficou à margem, hoje que a “criatura” tem mais de quinze anos, o poder sugestivo (e, em alguns casos, destrutivo) da fofoca se mostra de várias formas. D’Alema e Bersani Eles concordam no desembarque (aliança com o M5S), mas diferem na análise (um ataca Lita e o outro defende); Bindi e D’Alema concordam na análise, mas divergiram no desembarque (para D’Alema, “o Partido Democrata é necessário”, para Bindi ele deve ser “dissolvido e restabelecido”); D’Alema e Betneyque por mais de uma década ocupou barreiras opostas dentro do DS primeiro e depois do Partido Democrata, divergem do passado (um foi cético em relação ao processo do Pd, o outro o criou) mas concordam com o futuro e sobretudo com o camarada de Ventura (Contagem).

dentro das paredes nazareno, enquanto os documentos estão sendo preparados para a primeira de uma longa série de reuniões de gestão, é como se naquelas torturantes sessões de “Slap the Soldier”, o jogo da moda no quartel que então transcendia os ambientes habitados pelos jovens recrutas Conscription: Party com a cabeça fechada para a frente Uma série indefinida de tapas vem por trás. O miserável de plantão, para se livrar do problema, teve que adivinhar quem era o batedor. Durante a campanha eleitoral, esse papel foi truncado Matthew Renzique era o secretário do Partido Democrata. A partir de 26 de setembro, um tapa mais forte foi suficiente para fazer barulho. Mais e mais. READ Silêncio vermelho sobre o camarada morto de Putin

