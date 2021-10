Áustria, Kurz entra ao vivo: ‘Vou me defender de falsas acusações’ – Política

“As acusações são falsas, mas precisamente por serem falsas, me dão forças para me defender e seguir em frente.” O chanceler austríaco Sebastian Kurz disse à imprensa Antes de ir para o presidente Van der Bellen. “É justo que a justiça investigue qualquer pessoa, mas a presunção de inocência, pelo menos até ontem, é um dos pilares da nossa democracia”, acrescentou Kurz. “Oevp vai – disse ele – se esforçar para garantir a estabilidade no país. Até agora governamos bem com os verdes, mesmo durante a pandemia, mas se eles agora pensam que querem buscar uma nova maioria, estão livres para fazê-lo. Então.”

baixo, No meio de uma investigação do Promotor AnticorrupçãoÀs 16h foi recebido pelo presidente Alexander van der Bellen. O seu vice, Green Werner Kugler, já no início da tarde tinha discutido com Van der Bellen sobre a “difícil situação em que se encontra o país”. “Agora – precisamos de estabilidade e transparência”, acrescentou. Em nota, os Verdes questionaram a “capacidade de ação” da chanceler, à luz de uma investigação em pesquisas de opinião e publicidade paga.

Os Verdes, o parceiro de coalizão do Partido Oevp de Sebastian Kurz, convidou todos os líderes do grupo para o Parlamento para Rodada de Consulta. Enquanto isso, os três partidos de oposição – Sebuy, Neuss e Fibo. Anunciaram Pedidos de retirada de confiança do consultor. Assim, o futuro do governo depende neste momento do Partido Verde, que hoje, após 24 horas de buscas na Chancelaria e na sede do Partido Trabalhista Progressista, se distanciou de Kurz. “Não podemos continuar como se nada tivesse acontecido”, disse o vice-chanceler Coogler.