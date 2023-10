A Assembleia Geral das Nações Unidas aprova o projecto de trégua em Gaza. Israel: “Vergonha”

A luz verde para o projecto de resolução apresentado pela Jordânia em nome dos países árabes, que se centra em acalmar a situação em Gaza, garantir a entrada de ajuda e prevenir as deslocações forçadas. O texto, que não tem valor vinculativo, obteve 120 votos a favor, 14 contra (incluindo os Estados Unidos da América e Israel) e 45 abstenções (incluindo a Itália). O Embaixador Israelita: “Hoje é um dia que a história registará com vergonha. As Nações Unidas já não têm qualquer vestígio de importância ou legitimidade.” Hamas: “cessar-fogo imediato” Seu navegador não suporta HTML5

A Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou um projecto de resolução apresentado pela Jordânia em nome dos países árabes que se centra numa trégua em Gaza, para garantir a entrada de ajuda e prevenir o deslocamento forçado (A guerra entre Israel e o Hamas: Especial – Atualizações). O texto, que não tem valor vinculativo, obteve 120 votos a favor, 14 contra (incluindo os Estados Unidos da América e Israel) e 45 abstenções (incluindo a Itália). Na última versão do projecto – onde o Hamas nunca é mencionado – o projecto apela (em vez de um cessar-fogo) a "uma trégua humanitária imediata, permanente e de longo prazo que conduza à cessação das hostilidades e que todas as partes respeitem as suas obrigações imediatamente e completamente." Ao abrigo do direito internacional, especialmente no que diz respeito à protecção de civis." Israel ficou furioso: "Hoje é um dia que ficará na história em vergonha, e é um dia negro para as Nações Unidas, que já não tem qualquer pingo de importância ou legitimidade." O Embaixador Gilad Erdan descreveu a decisão como "ridícula". Ele perguntou aos seus interlocutores: "Por que vocês defendem assassinos e terroristas que decapitam crianças?"

O que diz o rascunho? O projecto de resolução apela “ao fornecimento imediato, contínuo e desimpedido de bens e serviços básicos aos civis em toda Gaza, e ao incentivo ao estabelecimento de corredores humanitários e outras iniciativas para facilitar a entrega de ajuda”. Apela então ao “cancelamento da ordem israelita de evacuação dos palestinianos do norte da Faixa de Gaza” e rejeita veementemente qualquer tentativa de transferência forçada da população civil palestiniana. Finalmente, apela à “libertação imediata e incondicional de todos os civis detidos ilegalmente”. O documento recebido dos Estados Unidos recebeu repetidamente a notificação de que o texto não contém apenas a palavra “Hamas”, mas nem mesmo “reféns”. O Canadá (com o apoio dos Estados Unidos da América) propôs uma alteração para adicionar ao texto uma condenação direta do ataque do Hamas e um pedido de “libertação imediata e incondicional” dos reféns. Mas a Assembleia Geral rejeitou isso. 88 países votaram a favor da resolução, em comparação com 55 países, e 23 países abstiveram-se de votar. READ Mas os Estados Unidos estão realmente ficando sem estoques de mísseis e munições porque os deram à Ucrânia? - Corriere.it Votos contra e abstenções Além dos Estados Unidos e de Israel, Croácia, Fiji, Tchecoslováquia, Guatemala, Hungria, Ilhas Marshall, Micronésia, Nauru, Tonga, Papua Nova Guiné e Paraguai votaram contra o texto. Entre os 45 países que se abstiveram de votar, além da Itália, estão também Alemanha, Bulgária, Finlândia, Grécia, Japão, Coreia do Sul, Ucrânia, Grã-Bretanha, Eslováquia e Tunísia. Para aprovar a resolução, foi necessário obter uma maioria de dois terços dos presentes e votantes (as abstenções não são contabilizadas) dos 193 Estados-membros.



A Itália absteve-se de votar nas Nações Unidas devido ao fracasso em condenar o Hamas O Embaixador Maurizio Massari, representante permanente da Itália nas Nações Unidas, explicou que “a Itália se absteve” de votar a resolução “porque embora reconheça os esforços dos partidos árabes”, estes “não foram suficientes para votar a favor dela, como falta uma condenação categórica aos ataques do Hamas.” No que diz respeito a Israel, falta-lhe reconhecer o direito de defesa de cada nação sob ataque, neste caso Israel, e não mencionou a exigência da libertação imediata e incondicional dos reféns em 7 de Outubro.



Guterres: Colapso total do sistema humanitário em Gaza “O sistema humanitário em Gaza enfrenta um colapso total com consequências inimagináveis ​​para mais de dois milhões de civis”, é o alarme soado pelo secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, sublinhando que “dada a situação desesperada e trágica, os Estados Unidos As nações não se unirão.” Ele acrescentou: “Todos devem assumir suas responsabilidades – este é o momento da verdade. A história está julgando a todos nós”. “Apelar a um cessar-fogo humanitário, à libertação incondicional de todos os reféns e à entrega de ajuda vital na medida necessária” em Gaza. Ele acrescentou: “Saúdo o crescente consenso global a favor de uma interrupção humanitária do conflito”. Salientando que “sem mudanças fundamentais, o povo de Gaza enfrentará uma torrente de sofrimento humano sem precedentes”.



As Nações Unidas acusam Israel e o Hamas de cometer crimes de guerra Entretanto, as tensões aumentam cada vez mais entre as Nações Unidas e Israel. Depois das palavras de Guterres nos últimos dias e da escolha de Israel de recusar vistos a representantes da ONU, Ravina Shamdasani, porta-voz do Gabinete dos Direitos Humanos, falou de Genebra sobre “crimes de guerra cometidos” no Médio Oriente. Apontando o dedo não só ao Hamas – acusado de raptar reféns – mas também ao Estado judeu: “Estamos preocupados com a punição colectiva dos residentes de Gaza em resposta aos horríveis ataques lançados pelo Hamas”, sublinhou Shamdasani, denunciando também o uso de explosivos de longo alcance em áreas densamente povoadas.



Hamas: “Implementar a decisão imediatamente.” Israel: Sem cessar-fogo O Hamas saudou a decisão da Assembleia Geral da ONU e apelou à sua “implementação imediata, a fim de fornecer combustível e ajuda humanitária aos civis”. A opinião de Tel Aviv é completamente diferente, já que anteriormente descreveu a votação nas Nações Unidas como uma “desgraça”. O ministro das Relações Exteriores de Israel, Eli Cohen, escreveu em…



READ Os novos cortes na União Europeia, os preços do gás subiram. Itália avalia o aviso, a decisão está para breve De onde vêm os dados sobre as mortes em Gaza? para Gaza Os jornalistas internacionais não podem entrar: não há portas abertas para entrar no sector. Está assim desde 7 de outubro de 2017Ataque do Hamas a Israel Isto acrescentou combustível a um conflito que já durava décadas e convenceu o governo israelita a atacar com força a Faixa de Gaza. Então, de onde vêm os dados sobre mortes? em Gaza? Vá para a galeria de fotos

Orçamento das autoridades de Gaza O orçamento em Gaza é atualizado diariamente Autoridades de saúde palestinas. Os meios de comunicação de todo o mundo recolhem estes dados e publicam-nos nos seus próprios jornais. Não é fácil obter informações deles Repórter alocado nele TirasDevido a um mau funcionamento nos sistemas elétricos devido à resposta de Israel ao ataque do Hamas. Com todas as pesadas implicações disso na internet Vá para a galeria de fotos

Jornalistas mortos Devemos também lembrar que, de acordo com os números divulgados pela Comitê para Proteger Jornalistas (Comitê para a Proteção dos Jornalistas), Entre 7 e 25 de outubro, 24 jornalistas morreram Participação na história da guerra: Entre eles estavam 20 palestinos, três israelenses e um libanês. Oito ficaram feridos e três estavam desaparecidos ou capturados Vá para a galeria de fotos